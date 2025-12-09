أوضح المدرب الهولندي آرني سلوت أنه يحمل مشاعر نحو النجم المصري محمد صلاح مثل أي لاعب آخر في نادي ليفربول، على خلفية التصريحات التي أدلى بها صاحب الـ33 عامًا.

وكان صلاح أكد أن علاقته الجيدة بالمدرب الهولندي سلوت انهارت تمامًا، بعد أن ظهر على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، لأول مرة في مسيرته.

وانتقد صلاح إدارة ليفربول أيضًا لأنها لم تف بوعودها، كما زعم بأن "النادي ألقى به تحت الحافلة" على حد وصفه في إشارة إلى التضحية به، قبل أن يلمح إلى إمكانية رحيله قريبًا.

تصريحات جديدة من سلوت عن صلاح

وقال سلوت في تصريحات جديدة عبر منصة Prime sports على يوتيوب: "الوضع الراهن ليس جيدًا بالنسبة إلى النادي أو الفريق أو لصلاح نفسه.. وأظهرنا رد فعلنا باستبعاده من مباراة إنتر، وهذا يوضح لك ما شعرنا به تجاه تصريحاته".

وكان سلوت اتخذ قرارًا مشتركًا مع إدارة ليفربول باستبعاد محمد صلاح من قائمة إنتر، لأسباب تأديبية.

وعن إمكانية عودة صلاح إلى القائمة أمام برايتون، أجاب مدرب ليفربول: "سنرى ما سيحدث في المستقبل، لكن في الوقت الحالي تركيزي كله على المباراة المقبلة أمام إنتر".

واستفاض: "ليفربول يعاني هذا الموسم بل منذ نهاية الموسم الماضي، والفرق المنافسة أصبحت تفهم أسلوب لعبنا لذا حاولت أن أبتكر شيئًا جديدًا قبل لقاء وست هام، وهذا سبب إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء.. أي شخص من حقه استخدام الكلمات التي يريدها، ونحن أيضًا لنا حق الرد على الكلمات التي لا نستطيع تقبلها".

وواصل تصريحاته: "أحب جميع اللاعبين سواءً لعبوا باستمرار أم لا.. بينما بعض اللاعبين يحبون المدرب عندما يلعبون لكن عندما لا يلعبون لا يحبونه بالقدر نفسه".

قبل أن يختتم: "بالنسبة لي أحب محمد صلاح بنفس القدر الذي أحب به جميع اللاعبين الآخرين في ليفربول".

يشار إلى أن صلاح سجل 5 أهداف مع ليفربول في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، من بينها هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.