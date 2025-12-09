المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

سلوت: صلاح مثل أي لاعب آخر في ليفربول.. وهذا موقفه من مباراة برايتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:28 م 09/12/2025
صلاح وسلوت

صلاح وسلوت من مباراة سابقة هذا الموسم

أوضح المدرب الهولندي آرني سلوت أنه يحمل مشاعر نحو النجم المصري محمد صلاح مثل أي لاعب آخر في نادي ليفربول، على خلفية التصريحات التي أدلى بها صاحب الـ33 عامًا.

وكان صلاح أكد أن علاقته الجيدة بالمدرب الهولندي سلوت انهارت تمامًا، بعد أن ظهر على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، لأول مرة في مسيرته.

وانتقد صلاح إدارة ليفربول أيضًا لأنها لم تف بوعودها، كما زعم بأن "النادي ألقى به تحت الحافلة" على حد وصفه في إشارة إلى التضحية به، قبل أن يلمح إلى إمكانية رحيله قريبًا.

تصريحات جديدة من سلوت عن صلاح

وقال سلوت في تصريحات جديدة عبر منصة Prime sports على يوتيوب: "الوضع الراهن ليس جيدًا بالنسبة إلى النادي أو الفريق أو لصلاح نفسه.. وأظهرنا رد فعلنا باستبعاده من مباراة إنتر، وهذا يوضح لك ما شعرنا به تجاه تصريحاته".

وكان سلوت اتخذ قرارًا مشتركًا مع إدارة ليفربول باستبعاد محمد صلاح من قائمة إنتر، لأسباب تأديبية.

وعن إمكانية عودة صلاح إلى القائمة أمام برايتون، أجاب مدرب ليفربول: "سنرى ما سيحدث في المستقبل، لكن في الوقت الحالي تركيزي كله على المباراة المقبلة أمام إنتر".

واستفاض: "ليفربول يعاني هذا الموسم بل منذ نهاية الموسم الماضي، والفرق المنافسة أصبحت تفهم أسلوب لعبنا لذا حاولت أن أبتكر شيئًا جديدًا قبل لقاء وست هام، وهذا سبب إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء.. أي شخص من حقه استخدام الكلمات التي يريدها، ونحن أيضًا لنا حق الرد على الكلمات التي لا نستطيع تقبلها".

وواصل تصريحاته: "أحب جميع اللاعبين سواءً لعبوا باستمرار أم لا.. بينما بعض اللاعبين يحبون المدرب عندما يلعبون لكن عندما لا يلعبون لا يحبونه بالقدر نفسه".

قبل أن يختتم: "بالنسبة لي أحب محمد صلاح بنفس القدر الذي أحب به جميع اللاعبين الآخرين في ليفربول".

يشار إلى أن صلاح سجل 5 أهداف مع ليفربول في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، من بينها هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي آرني سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg