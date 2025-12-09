يواصل نادي ليفربول العمل على تدعيم صفوفه، حيث كشفت تقارير صحفية تركية عن استعداد النادي لتقديم عرض رسمي لضم الإيفواري ويلفريد سينجو، مدافع جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لموقع Fotomac، يخطط ليفربول لتقديم عرض تبلغ قيمته 38 مليون جنيه إسترليني، تشمل 25 مليونًا كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 13 مليونًا كمتغيرات.

ويرتبط سينجو، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد مع جالاتا سراي يمتد حتى عام 2030، ويتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 52 مليون جنيه إسترليني، في وقت يقال إن المفاوضات الأولية بين الطرفين قد بدأت بالفعل.

غياب صلاح عن مواجهة إنتر

وفي سياق آخر، يستعد ليفربول لمواجهة إنتر ميلان مساء اليوم على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن الجولة السادسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، وسط غياب النجم المصري محمد صلاح.

ويعيش صلاح أزمة واضحة مع إدارة النادي ومدربه الهولندي آرني سلوت، بعد تراجع دوره داخل الفريق وجلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

وكانت الخلافات قد ظهرت للعلن عقب مباراة ليدز يونايتد، حين انتقد صلاح مدربه بسبب قراراته الفنية.

ومن المنتظر أن ينضم قائد منتخب مصر إلى معسكر الفراعنة يوم 15 من الشهر الجاري، استعدادًا للسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، قبل انطلاق البطولة بـ48 ساعة.

وكان ليفربول قد جدد عقد صلاح في الموسم الماضي حتى صيف 2027، وشارك اللاعب هذا الموسم في 19 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.