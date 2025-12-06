نفى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إمكانية التعاقد مع محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في الوقت الحالي.

وقال المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ عبر شبكة "DAZN": "التعاقد مع محمد صلاح؟ لدينا موهبة استثنائية وهي لينارت كارل، ومن غير المنطقي أن نمنح لاعبًا أفضلية عليه في الوقت الحالي".

وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد بدلاء ليفربول خلال آخر 3 مواجهات أمام وست هام يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، ثم التعادل مع سندرلاند 1-1، وأخيرًا التعادل مع ليدز بنتيجة 3-3.

ويواجه صلاح مصيرًا غامضًا بعدما ربطت بعض التقارير الصحفية اسم قائد منتخب مصر بالانتقال إلى الدوريات العالمية والعربية مؤخرًا.

يُشار إلى أن النجم الدولي المصري محمد صلاح سجل 5 أهداف مع ليفربول في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، من بينها هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة، وبفارق كبير عن لايبزج صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.