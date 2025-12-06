المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

2 0
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

0 0
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

0 1
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

1 6
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

رد رسمي.. بايرن ميونخ يكشف حقيقة الرغبة في التعاقد مع محمد صلاح

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:42 م 09/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

نفى ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، إمكانية التعاقد مع محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، في الوقت الحالي.

وقال المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ عبر شبكة "DAZN": "التعاقد مع محمد صلاح؟ لدينا موهبة استثنائية وهي لينارت كارل، ومن غير المنطقي أن نمنح لاعبًا أفضلية عليه في الوقت الحالي".

وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد بدلاء ليفربول خلال آخر 3 مواجهات أمام وست هام يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، ثم التعادل مع سندرلاند 1-1، وأخيرًا التعادل مع ليدز بنتيجة 3-3.

ويواجه صلاح مصيرًا غامضًا بعدما ربطت بعض التقارير الصحفية اسم قائد منتخب مصر بالانتقال إلى الدوريات العالمية والعربية مؤخرًا.

يُشار إلى أن النجم الدولي المصري محمد صلاح سجل 5 أهداف مع ليفربول في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، من بينها هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة، وبفارق كبير عن لايبزج صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الألماني الدوري الإنجليزي بايرن ميونخ محمد صلاح ماكس إيبرل

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

0 1
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

49

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق فرانكفورت على برشلونة بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
إنتر ميلان

إنتر ميلان

0 0
ليفربول

ليفربول

53

تقنية الفيديو تلغي هدفا.. ليفربول يتعادل أمام إنتر بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
