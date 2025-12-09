المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بقيادة مبابي وهالاند.. تصرّف محمد صلاح يجذب دعم نجوم أوروبا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:07 م 09/12/2025
محمد صلاح وأرني سلوت

محمد صلاح - آرني سلوت

تلقى النجم الدولي المصري محمد صلاح، دعمًا كبيرًا، من نجوم الساحرة المستديرة، بعد أزمته الأخيرة مع نادي ليفربول الإنجليزي، ومدربه الهولندي، آرني سلوت.

وتشهد الفترة الحالية أزمة قوية، بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، علاوة على تدهور علاقة اللاعب ومدربه الهولندي آرني سلوت.

وكان صلاح - 33 عامًا - قد انتقد سلوت عقب مباراة ليدز يونايتد الماضية في الدوري الإنجليزي، حيث جلس اللاعب على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.

فيما استبعد صلاح من تشكيلة سلوت المُسافرة لمواجهة إنتر ميلان، كعقاب على المقابلة المثيرة للجدل، بعد مباراة ليدز يونايتد.

وتصاعد الجدل عندما شن أسطورة ليفربول، جيمي كاراجر، هجومًا شرسًا، على النجم الدولي المصري، واصفًا تصرفاته بأنها "عار" واتهمه بالتأثير على مسار الفريق.

صلاح يكسر صمته ويتلقى دعمًا واسعًا

كسر صلاح صمته، من خلال صورة غامضة، نشرها على حسابه بمنصة "إنستجرام" دون تعليق، حيث ظهر خلالها وهو يتدرب بمفرده في صالة الألعاب الرياضية بمركز أكسا، تزامنًا مع مواجهة ليفربول الأوروبية ضد إنتر ميلان.

وسرعان ما نال منشور محمد صلاح إعجاب العديد من نجوم أوروبا، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، والنرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

وتلقى صلاح الدعم كذلك من داخل غرفة ملابس ليفربول، رغم التوترات الأخيرة مع الإدارة، حيث أبدى زملاؤه بالفريق، خاصة أليسون بيكر، ودومينيك سوبوسلاي، وآندي روبرتسون، إعجابهم بمنشوره.

كما أبدى زملاء صلاح السابقون إعجابهم بالمنشور، بما في ذلك ترينت ألكسندر أرنولد، وهارفي إليوت، وجاري كوانساه، وهو ما يؤكد تأييدهم لموقف الجناح المصري.

وعلق نجم وقائد ليفربول السابق، جوردان هندرسون، إلى جانب أسطورة تشيلسي الأسبق، جون تيري، باستخدام رموز القلب، لدعم "مو".

بينما جاء الدعم الأكثر صراحة من جانب صديق صلاح المُقرب وزميله السابق في الفريق، الكرواتي ديان لوفرين.

لوفرين علق قائلاً: "الطريقة الوحيدة لمحاربة الظلم هي القتال بكل قوتك"، وامتد الأمر إلى دخول المدافع الكرواتي في مشادات قوية مع المنتقدين في قسم التعليقات.

وعندما تساءل أحد المشجعين المنتقدين عن ولاء صلاح لليفربول، رد لوفرين قائلاً: "ليس لديكم أي فكرة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة" و"ابقوا في منطقتكم".

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح آرني سلوت

