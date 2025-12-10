صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية. الصحافة الإنجليزية ذا صن كواليس ما قبل انفجار صلاح كشف أرني سلوت، مدرب ليفربول، عن كواليس ما قبل قرار استبعاده من التشكيل الأساسي لمباراة ليدز.

وقال سلوت: "تحدثنا كثيرًا. قبل ذلك، اتخذت قرارًا بعدم إشراكه أساسيًا، بالمناسبة، أجرينا عدة محادثات. بعضها كان طويلاً وبعضها الآخر كان أقصر قليلاً، حول ما أفعله مع كل لاعب تقريبًا". وأضاف: "دائما أتحدث عما يحتاجه اللاعبون لتحسين أدائهم، لكنني لم أتحدث مع صلاح بعد تصريحاته الإعلامية".

أرنولد يساند صلاح نال منشور محمد صلاح، لاعب ليفربول، المثير للجدل إعجاب ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق الإنجليزي السابق، الذي كان يتدرب بمفرده بعد رحيله عن ليفربول.

ونشر صلاح صورة له عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو يتدرب في صالة الجيم، رغم كم الهجوم عليه بسبب ثورته ضد المدرب أرني سلوت.

وأعجب أرنولد بصورة محمد صلاح التي أشركها عبر حسابه على موقع انستجرام، ليسانده في أزمته رفقة عدد من لاعبي ليفربول.

ديلي ميل

عودة إيفان توني

عاد إيفان توني للمشاركة في تدريبات الأهلي السعودي، بعد أيام من إلقاء القبض عليه في لندن على خلفية واقعة اعتداء داخل أحد الأماكن الفاخرة.

وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على توني فجر السبت الماضي، بعد بلاغ يفيد بقيامه بنطح أحد رواد الحانات في شارع ووردور رقم 100، وذلك عقب محاولة الأخير التقاط صورة سيلفي معه، وفق ما ذكرته صحيفة ذا صن. وبعد عودته مباشرة إلى المملكة العربية السعودية، انتظم توني في تدريبات الأهلي، إذ نشر النادي صورًا للاعب وزملائه خلال المران الجماعي الذي أُقيم اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الصحافة الإسبانية

آس

مورينيو يرفض ريال مدريد

أغلق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، باب العودة إلى ريال مدريد، خلال تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة بنفيكا ونابولي في دوري أبطال أوروبا. وقال مورينيو ردًا على سؤال حول إمكانية رغبة جماهير ريال مدريد في عودته: "لا داعي لإغلاق الباب، لقد أُغلق بالفعل، الأمر محسوم، انسَ الأمر".

خليفة ألونسو

يدرس نادي ريال مدريد خيارين من نجومه السابقين، لخلافة تشابي ألونسو في حالة إقالته، وهما ألفارو أربيلوا وسانتياجو سولاري. ودخل راؤول جومزاليس إلى خيارات ريال مدريد، إذ يحظى بتقدير واحترام الجماهير، ويأمل الميرنجي في الاعتماد عليه خلال المستقبل القريب، من أجل إصلاح الخلل الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم، تحت قيادة تشابي ألونسو.

موندو ديبورتيفو

غياب لامين يامال

حصل لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، على البطاقة الصفراء الثالثة له في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت. ولن يشارك لامين يامال في المباراة المقررة يوم 21 يناير في المباراة قبل الأخيرة من دور المجموعات، أمام سلافيا براج. وارتكب يامال خطأً في الدقيقة 55 من مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد الظهير الأيسر الألماني ناثانيال براون.

الصحافة الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

إصابة تشالهان أوجلو وأتشيربي

تعرض تشالهان أوجلو وأتشيربي، ثنائي فريق إنتر ميلان الإيطالي لإصابة قوية، خلال مشاركتهما في مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا. الإصابة أجبرت لاعب خط الوسط التركي، تشالهان أوجلو، والمدافع الإيطالي، أتشيربي على مغادرة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، التي أُقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا في أول ربع ساعة، ومن المقرر أن يخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات في الساعات القادمة.

إل بيانكونيري

يوفنتوس يستعيد صلابته الدفاعية

حصل نادي يوفنتوس على دفعة معنوية مهمة قبل مباراته الحاسمة أمام بافوس القبرصي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بعدما شهدت تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء عودة الثنائي الدفاعي جليسون بريمر ودانييلي روجاني للمشاركة مع بقية اللاعبين في مركز كونتيناسا. وعلى الرغم من عودة المدافعين إلى التدريبات الجماعية، فإن تقارير سكاي سبورت إيطاليا تشير إلى أن مشاركتهما كأساسيين تبدو غير مرجحة، مع إمكانية الدفع بهما لدقائق في الشوط الثاني، خصوصًا بريمر الذي يقترب تدريجيًا من استعادة جاهزيته.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

غياب ديمبلي عن باريس

يفتقد باريس سان جيرمان جهود الثنائي عثمان ديمبلي ولوكاس شوفالييه، في مواجهته أمام أتلتيك بلباو غداً الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. وأعلن النادي الفرنسي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أن ديمبلي يغيب بسبب المرض، فيما لا يزال حارس المرمى شوفالييه قيد التعافي من إصابة في الكاحل الأيمن.

فوت ميركاتو

غياب بيبي عن أمم أفريقيا صادم

أعلن المدرب إيميرس فاي قائمة منتخب ساحل العاج لكأس الأمم الأفريقية المقبلة في المغرب، وشهدت مفاجأة مدوية بغياب نيكولاس بيبي، جناح فياريال وبطل إفريقيا 2023، رغم مشاركته البارزة في التتويج باللقب على أرض بلاده قبل عامين. القرار أثار موجة استياء واسعة بين الجماهير الإيفوارية، التي اعتبرت استبعاد بيبي (30 عامًا) صادمًا وغير مبرر.

صحف ألمانيا

سكاي سبورتس

صلاح خيار مرفوض

رفض ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني التكهنات حول إمكانية التعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي. وقال إيبرل: "لقد تابعت تصريحات محمد صلاح الأخيرة، لكنني لم أركز فيما يتعلق بسير الأمور لاحقًا، ولحسن الحظ، ليست مشكلتي". وأعلن إيبرل أن البافاري لن يتحرك في يناير المقبل لضم صلاح، مضيفًا: "تشكيلتنا متجانسة ومثيرة للغاية، ومن وجهة نظرنا، متوازنة هجوميًا ودفاعيًا".

بيلد

