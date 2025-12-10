علق ريو فرديناند أسطورة فريق مانشستر يونايتد على الأزمة التي يمر بها النجم المصري محمد صلاح من غيابه عن مباريات ليفربول، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار فرديناند إلى إمكانية رحيل صلاح إلى مانشستر يونايتد، خاصةً بعد التقارير التي تداولت رحيله عن الفريق مؤخرًا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هل سيرحل محمد صلاح إلى مانشستر يونايتد بعد أزمته مع الريدز؟

وقال مدافع مانشستر يونايتد السابق في تصريحات عبر قناته على منصة "يوتيوب": "لا توجد أي فرصة لانتقال محمد صلاح إلى مانشستر يونايتد، لا أعتقد أنه يمتلك صفة بذل جهد إضافي، وهي الصفة التي كان يمتلكها واين روني أو كارلوس تيفيز".

وأضاف: "ولكن على الرغم من ذلك، أرى أن مانشستر يونايتد من المفترض أن يقدم عرضاً، عرضاً علنياً أمام الجميع، سيكون الأمر لا يُصدق، أليس كذلك؟ سيكون الأمر أشبه بنكتة في رأيي".

وأتم: "ليس لدي أدنى شك في أن لاعبي ليفربول لا يريدون رحيل محمد صلاح لأنه يساعدهم على الفوز بالألقاب".

وكانت قد أشارت التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن أندية الدوري السعودي والدوري الأمريكي لا تزال تدرس تقديم عرض إلى النجم المصري محمد صلاح، لخطفه في الميركاتو الشتوي القادم.

وقد تكون مباراة برايتون التي سيخوضها ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد في الأيام القليلة القادمة هي المباراة الأخيرة لصلاح، قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية رفقة الفراعنة، بالتزامن مع الميركاتو الشتوي.

وأصبح النجم المصري حديث الصحف العالمية في الأيام الأخيرة، بعد تصريحاته النارية التي أدلى بها عن سلوت وفريق ليفربول، خاصةً بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات على التوالي، بما فيها مباراة ليدز التي غاب عنها لمدة 90 دقيقة كاملة.

وخرج صلاح عن قائمة ليفربول التي خاضت مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، حيث شهد اللقاء فوز الريدز بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة.