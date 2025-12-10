يرى ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح لاعب الريدز اخطأ في تصريحاته الأخيرة، مشيراً إلى أن النادي الإنجليزي يحتاج إلى عودته.

وأصبح النجم المصري حديث الصحف العالمية في الأيام الأخيرة، بعد تصريحاته النارية التي أدلى بها عن سلوت وفريق ليفربول، خاصةً بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات على التوالي، بما فيها مباراة ليدز التي غاب عنها لمدة 90 دقيقة كاملة.

وقد تكون مباراة برايتون التي سيخوضها ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد في الأيام القليلة القادمة هي المباراة الأخيرة لصلاح، قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية رفقة الفراعنة، بالتزامن مع الميركاتو الشتوي.

تصريحات جيرارد

وقال جيرارد في تصريحات عبر قناة TNT Sports: "بكل وضوح محمد صلاح مُحبط من عدم لعبه، وهذا شيء أحترمه، يريد مساعدة الفريق وهذا شيء أحترمه".

وأضاف: "قال بعض الأمور عن الرمي تحت الحافلة وهذا خطأ، يجب أن يتراجع قليلاً عن الكلام الذي قاله ويجب أن يتعامل مع مدربه لحل المشكلة".

وتابع: "هذا الأمر بحاجة لتدخل مِن القائد فيرجيل فان دايك، كنت دائمًا أحل هذه الخلافات ليس فقط لمصلحة النادي أو اللاعبين، بل حتى الجماهير".

وأكمل جيرارد: "تعايشت مع هذا الأمر عندما تشاجر سواريز مع بريندان رودجرز وجهًا لوجه، رأيتُ ذلك على أرض الواقع".

وواصل: "أنا قمتُ بما قام به صلاح عندما تعرضت للطرد خلال 30 ثانية ضد مانشستر يونايتد".

وأردف: "لا يُوجد شخص مثالي في هذه الحياة، جميعنا يفقد صوابه وجميعنا يتصرّف تصرفات عاطفية".

وأضاف أسطورة ليفربول: "أنا متأكد أنه عندما تهدأ الأوضاع، صلاح سيفكر بينه وبين نفسه وسيقول: لم يتعين عليّ قول ذلك، لقد كنتُ عاطفيًا في كلامي، لقد استعجلت".

وأتم جيرارد تصريحاته: "ليفربول يحتاج إلى عودة صلاح إلى الفريق وأن يعود لتسجيل الأهداف، لأنه أفضل لاعب وأفضل هداف للفريق، وسيساعد الفريق للخروج من الحالة التي عليها الآن".