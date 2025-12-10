أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان برونو فيرنانديز قاد مانشستر يونايتد للفوز على وولفرهامبتون، بعد تسجيله لهدفين وصناعة هدف في الفوز بنتيجة (4-1)، الذي أقيم في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وحصل برونو فيرنانديز على نسبة تصويت من الجماهير بلغت 50%، وكان ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي أقرب منافس له بنسبة 14%.

بينما جاءت نسبة تصويت السداسي الآخر، أنتون ستاخ (10%)، فيل فودين (9%)، تشافي سيمونز (7%)، كيرنان دوسبري هال (6%)، بوباكار كامارا (3%) وأدم وارتون (1%).

اللاعبون الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي:

الجولة الأولى: ريتشاليسون (توتنهام).

الجولة الثانية: جواو بالينيا (توتنهام).

الجولة الثالثة: دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).

الجولة الرابعة: لوكاس بيرجفال (توتنهام).

الجولة الخامسة: ريان جرافنبرخ (ليفربول).

الجولة السادسة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

الجولة السابعة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).

الجولة الثامنة: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد).

الجولة التاسعة: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد).

الجولة العاشرة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).

الجولة الحادية عشر: جيريمي دوكو (مانشستر سيتي).

الجولة الثانية عشر: إيبيريشي إيزي (أرسنال).

الجولة الثالثة عشر: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).

الجولة الرابعة عشر: جابريال جودمونسون (ليدز يونايتد).

الجولة الخامسة عشر: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).