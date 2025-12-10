المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

برونو فيرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:43 م 10/12/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، فوز النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان برونو فيرنانديز قاد مانشستر يونايتد للفوز على وولفرهامبتون، بعد تسجيله لهدفين وصناعة هدف في الفوز بنتيجة (4-1)، الذي أقيم في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وحصل برونو فيرنانديز على نسبة تصويت من الجماهير بلغت 50%، وكان ريان شرقي لاعب مانشستر سيتي أقرب منافس له بنسبة 14%.

بينما جاءت نسبة تصويت السداسي الآخر، أنتون ستاخ (10%)، فيل فودين (9%)، تشافي سيمونز (7%)، كيرنان دوسبري هال (6%)، بوباكار كامارا (3%) وأدم وارتون (1%).

اللاعبون الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي:

الجولة الأولى: ريتشاليسون (توتنهام).
الجولة الثانية: جواو بالينيا (توتنهام).
الجولة الثالثة: دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).
الجولة الرابعة: لوكاس بيرجفال (توتنهام).
الجولة الخامسة: ريان جرافنبرخ (ليفربول).
الجولة السادسة: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).
الجولة السابعة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).
الجولة الثامنة: هاري ماجواير (مانشستر يونايتد).
الجولة التاسعة: بريان مبيومو (مانشستر يونايتد).
الجولة العاشرة: مويسيس كايسيدو (تشيلسي).
الجولة الحادية عشر: جيريمي دوكو (مانشستر سيتي).
الجولة الثانية عشر: إيبيريشي إيزي (أرسنال).
الجولة الثالثة عشر: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).
الجولة الرابعة عشر: جابريال جودمونسون (ليدز يونايتد).
الجولة الخامسة عشر: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg