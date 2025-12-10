المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد دخوله التاريخ.. أرسنال يتلقى ضربة قوية بإصابة موهبته

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:45 م 10/12/2025
ماكس دومان

الصاعد ماكس داومان

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي ضربة موجعة، بعد الكشف عن إصابة نجمه الصاعد ماكس داومان، أصغر لاعب يظهر في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يخسر جوهرته الصغيرة

وذكرت صحيفة ذا أثليتيك أن داومان تعرض لتمزق في أربطة الكاحل خلال مباراة ودية جمعت الفريق اللندني بمانشستر يونايتد، ليتوقع غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهرين، دون الحاجة لإجراء تدخل جراحي.

ويعيش أرسنال فترة مثالية هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، غير أن إصابة المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 15 عامًا ألقت بظلالها على أجواء الفريق.

وكان داومان قد خطف الأضواء مؤخرًا بعدما دون اسمه في سجل تاريخ البطولة الأوروبية، عقب مشاركته كبديل في الدقيقة 72 أمام سلافيا براغ ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وأصبح لاعب أرسنال - بعمر 15 عامًا و308 أيام - أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

أرسنال مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا ماكس داومان

