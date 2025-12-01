أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، قد يغيب عن مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول مع نظيره برايتون، مساء السبت المقبل، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "آنفيلد".

وتصدر محمد صلاح عناوين الصحف العالمية خلال الفترة الأخيرة، بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد بدلاء ليفربول خلال آخر 3 مواجهات أمام وست هام يونايتد والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، ثم التعادل مع سندرلاند 1-1، وأخيرًا التعادل مع ليدز بنتيجة 3-3.

وأشار صلاح في تصريحاته إلى أن إدارة ليفربول لم توفي بوعدها معه، على الرغم من التأكيد له أثناء تجديد عقده بأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في مباريات الريدز.

ولفت نجم ليفربول إلى أنه من المرجح أن تكون مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي هي الأخيرة له مع الريدز على ملعب أنفيلد، قبل الانضمام إلى بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر.

سيُحرم من توديع جماهير ليفربول

ووفقاً لموقع "talksport" البريطانية، فإنه يبدو من غير المرجح أن يلعب محمد صلاح مع ليفربول في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز التي ستقام على أرضه أمام برايتون في نهاية هذا الأسبوع.

وقد يتم استبعاد محمد صلاح عن مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي، على غرار ما حدث في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وكان سلوت استبعد محمد صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، رداً على تصريحاته الأخيرة.

وانتصر ليفربول على نظيره إنتر ميلان بنتيجة (1-0)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.