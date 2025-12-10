أكد آدم لالانا لاعب خط وسط نادي ليفربول السابق، أن معرفته بمحمد صلاح زميله السابق، تجعله يثق أنه سيكافح دائمًا، لإثبات خطأ من يشكك فيه، مشيرًا إلى أن النجم المصري يريد أن يكون الأفضل في كل شيء.

وقال آدم لالانا في الوثائقي الخاص بمسيرة محمد صلاح، عبر شبكة بي بي سي البريطانية: "سيظل دائمًا يسعى لإثبات خطأ من يشكك فيه، إنه ليس مغرورًا، لطالما حدثت أولادي عن سلوكه، وكيف لا يبالغ في الفرح في لحظات النجاح، ولا يلوم نفسه كثيرًا في لحظات الضعف".

وتابع: "يبقى دائمًا مركزًا تمامًا على المهمة الموكلة إليه، كنت أنظر إليه فأشعر بالهدوء لشدة تحكمه بنفسه طوال الوقت".

وأكمل: "معرفتي بمحمد صلاح تجعلني أثق بأنه دائمًا ما يكافح، ويتحلى بالمرونة، ويسعى دائمًا لتطوير نفسه".

وأتم لاعب ليفربول السابق تصريحاته قائلًا: "يريد أن يكون الأفضل في كل شيء".