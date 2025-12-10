المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

نجم ليفربول السابق: صلاح ليس مغرورًا.. ويريد أن يكون الأفضل في كل شيء

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

04:49 م 10/12/2025
آدم لالانا ومحمد صلاح

آدم لالانا ومحمد صلاح - صورة أرشيفية

أكد آدم لالانا لاعب خط وسط نادي ليفربول السابق، أن معرفته بمحمد صلاح زميله السابق، تجعله يثق أنه سيكافح دائمًا، لإثبات خطأ من يشكك فيه، مشيرًا إلى أن النجم المصري يريد أن يكون الأفضل في كل شيء.

وقال آدم لالانا في الوثائقي الخاص بمسيرة محمد صلاح، عبر شبكة بي بي سي البريطانية: "سيظل دائمًا يسعى لإثبات خطأ من يشكك فيه، إنه ليس مغرورًا، لطالما حدثت أولادي عن سلوكه، وكيف لا يبالغ في الفرح في لحظات النجاح، ولا يلوم نفسه كثيرًا في لحظات الضعف".

وتابع: "يبقى دائمًا مركزًا تمامًا على المهمة الموكلة إليه، كنت أنظر إليه فأشعر بالهدوء لشدة تحكمه بنفسه طوال الوقت".

وأكمل: "معرفتي بمحمد صلاح تجعلني أثق بأنه دائمًا ما يكافح، ويتحلى بالمرونة، ويسعى دائمًا لتطوير نفسه".

وأتم لاعب ليفربول السابق تصريحاته قائلًا: "يريد أن يكون الأفضل في كل شيء".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح لالانا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg