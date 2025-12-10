المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشيلسي يعيد تشكيل هجومه.. جاكسون أول الراحلين وإميجا بديله

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:45 م 10/12/2025
نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي

المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون

حسم نادي تشيلسي ملامح خط هجومه في الموسم المقبل، بعدما بات من المتوقع رحيل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون مع نهاية الموسم الحالي، عقب الاتفاق على ضم المهاجم الهولندي المتألق إيمانويل إميجا من ستراسبورج.

صفقة إميجا تفتح الباب لرحيل جاكسون

وكان تشيلسي قد أعار جاكسون إلى بايرن ميونيخ هذا الموسم، إلا أن تجربته في ملعب أليانز أرينا لم تسر بالشكل المثالي.

ورغم امتلاك النادي البافاري خيار شراء عقده نهائيًا، فإن المؤشرات ترجح عدم تفعيله، بينما يبدو أن تشيلسي يميل لبيعه بغض النظر عن قرار بايرن.

وتشير التقارير الإنجليزية إلى أن البلوز حسموا بالفعل صفقة التعاقد مع إميجا ليكون بديلاً لجاكسون، حيث يتوقع أن ينضم اللاعب إلى ستامفورد بريدج في الصيف المقبل، مع وجود قناعة داخل النادي بإمكانية أن يصبح المهاجم الهولندي الخيار الأول للمدرب إنزو ماريسكا فور وصوله.

ويبدو الابتعاد عن جاكسون خطوة منطقية بعد أدائه المتوسط، خاصة في ظل عدم تقديم الثنائي جواو بيدرو وويليام ديلاب الإضافة الهجومية المنتظرة حتى الآن.

إميجا أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي

ففي الوقت الذي سجل فيه إميجا سبعة أهداف في عشر مباريات مع ستراسبورج، اكتفى بيدرو بأربعة أهداف وديلاب بهدف واحد فقط.

ويعتبر إميجا أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، ويستفيد تشيلسي من انتماء ستراسبورغ لمجموعة "بلو كو" المالكة للناديين، ما يمنحه فرصة متابعة تطوره عن قرب قبل اتخاذ قرار ضمه رسميًا.

ولا تقتصر الخيارات الواعدة داخل منظومة "بلو كو" على إميجا فقط، إذ يبرز أيضًا اسم الباراجوياني خوليو إنسيسو كأحد الأسماء المثيرة للاهتمام وقد يكون ضمن حسابات تشيلسي مستقبلًا.

تشيلسي بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون إيمانويل إميجا

