ميلنر: صلاح استطاع بمدرب شطرنج لتحسين مستواه.. وهو قائد في ليفربول

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:13 م 10/12/2025 تعديل في 06:21 م
ميلنر

محمد صلاح وجيمس ميلنر - صورة أرشيفية

أكد جيمس ميلنر نجم نادي ليفربول السابق، أن محمد صلاح يعد أحد القادة في صفوف الريدز، بسبب شخصيته والمعايير التي يضعها لنفسه، مما يجعله قدوة للاعبين الشباب في النادي الإنجليزي.

وقال جيمس ميلنر، أحد قادة نادي ليفربول السابقين، في فيلم وثائقي عبر شبكة بي بي سي البريطانية: "إنه شخص لطيف للغاية، بالنظر إلى النجاح الذي حققه وكونه نجمًا عالميًا".

وأوضح: "يلعب وكأنه مصمم على إثبات نفسه، يريد أن يكون الأفضل في كل شيء  حتى أنه استعان بمدرب شطرنج لتحسين مستواه، وقد تفوق عليّ عدة مرات".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أنواع مختلفة من القادة، ومحمد صلاح قائد بارز في هذه المجموعة، من حيث المعايير التي يضعها لنفسه يوميًا".

واختتم: "عندما يأتي اللاعبون الشباب ويوقعون عقودًا، يرونه فيقولون هذا ما يتطلبه الأمر لتكون لاعبًا من الطراز الرفيع، هذا هو معنى أن تكون لاعبًا في ليفربول".

