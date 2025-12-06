المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

0 0
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

كوانساه: صلاح قدوة رائعة.. وشخصية مميزة في غرفة الملابس

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:21 م 10/12/2025
صلاح وكوانساه

محمد صلاح مع كوانساه في ليفربول

يرى جاريل كوانساه، لاعب باير ليفركوزن، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول قدوة رائعة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التحدث عن أزمة النجم الدولي المصري مع الريدز.

 ويعاني محمد صلاح حاليا من الاستبعاد عن المشاركة في المباريات بقرار من الهولندي أرني سلوت.

وكان صلاح قد أطلق تصريحات هجومية ضد مدربه أرني سلوت بعد ابتعاده عن المشاركة أمام ليدز بنتيجة 3-3، مما جعله يبتعد عن المشاركة في مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وقال كوانساه في تصريحات عبر صحيفة "ديلي ميل": "لا أستطيع التحدث إلا عن الفترة التي كنت فيها في ليفربول وما رأيته من صلاح".

وأضاف: "صلاح قدوة رائعة، وشخصية مميزة في غرفة الملابس، وقد قدم موسماً لا يُصدق وساعدنا على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

ومن ثم واصل لاعب ليفربول السابق: "بحسب ما رأيت، الأمر إيجابي تماماً، لقد ساعدني خلال الأوقات الصعبة، لقد فعل ذلك بالتأكيد".

ثم أنهى: "وأكرر لا أستطيع التحدث من الخارج، أنا مجرد مشجع لليفربول وأبدو مثل أي شخص آخر".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح أرني سلوت كوانساه

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كروز أزول

كروز أزول

0 0
فلامنجو

فلامنجو

1

بداية الشوط الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg