كوانساه: صلاح قدوة رائعة.. وشخصية مميزة في غرفة الملابس

يرى جاريل كوانساه، لاعب باير ليفركوزن، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول قدوة رائعة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التحدث عن أزمة النجم الدولي المصري مع الريدز.

ويعاني محمد صلاح حاليا من الاستبعاد عن المشاركة في المباريات بقرار من الهولندي أرني سلوت.

وكان صلاح قد أطلق تصريحات هجومية ضد مدربه أرني سلوت بعد ابتعاده عن المشاركة أمام ليدز بنتيجة 3-3، مما جعله يبتعد عن المشاركة في مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وقال كوانساه في تصريحات عبر صحيفة "ديلي ميل": "لا أستطيع التحدث إلا عن الفترة التي كنت فيها في ليفربول وما رأيته من صلاح".

وأضاف: "صلاح قدوة رائعة، وشخصية مميزة في غرفة الملابس، وقد قدم موسماً لا يُصدق وساعدنا على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

ومن ثم واصل لاعب ليفربول السابق: "بحسب ما رأيت، الأمر إيجابي تماماً، لقد ساعدني خلال الأوقات الصعبة، لقد فعل ذلك بالتأكيد".

ثم أنهى: "وأكرر لا أستطيع التحدث من الخارج، أنا مجرد مشجع لليفربول وأبدو مثل أي شخص آخر".