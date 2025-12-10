المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حارس تشيلسي السابق يحكي كواليس انفعال مورينيو على صلاح

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:58 م 10/12/2025
مارك شوارزر ومحمد صلاح

مارك شوارزر ومحمد صلاح - صورة أرشيفية

كشف الأسترالي مارك شوارزر، حارس مرمى نادي تشيلسي السابق، عن تفاصيل بداية مسيرة محمد صلاح مع البلوز، عند انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من فريق بازل السويسري، متطرقًا للحديث عن أزمة جمعت الفرعون مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال شوارزر في فيلم وثائقي نشرته شبكة "BBC" البريطانية، عن محمد صلاح: "عندما قابلته لأول مرة في تشيلسي، كان يبلغ 21 عامًا، ولا يزال بريئًا جدًا".

وتابع: "كان قادمًا لمدينة كبيرة مثل لندن، لديها ثقافة مختلفة، وكان خجولًا أيضًا".

وأوضح: "عندما انضم لنا، دخل إلى غرفة ملابس مليئة بنجوم عالميين، لقد اعتادوا على تحقيق الانتصارات، مع مدرب يعد أحد أساطير النادي، بالنسبة له كصفقة جديدة كان الأمر إما أن ينجح أو يفشل".

وأكمل: "كلما لم يسجل ازداد حجم إحباطه، أتذكر حينما ركل جوزيه مورينيو طاولة في غرفة الملابس، وأفرغ غضبه نحو صلاح قبل أن يستبدله، لقد كان متأثرًا للغاية بعد ذلك".

وأتم: "لكن يحسب لصلاح عزيمته وإخلاصه، وكل شيء آخر، ليواصل ما حققه خلال مسيرته".

مباراة تشيلسي القادمة
محمد صلاح مورينيو مارك شوارزر

