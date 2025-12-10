المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

1 2
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

لويس دياز يكشف كواليس مزاملته لمحمد صلاح: ترك بصمة عميقة في نفسي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:32 م 10/12/2025
احتفال لويس دياز مع محمد صلاح

لويس دياز ومحمد صلاح بقميص ليفربول - صورة أرشيفية

تحدث الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، عن كواليس فترة لعبه مع محمد صلاح، في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال لويس دياز الذي تزامل مع صلاح في خط هجوم ليفربول لمدة 3 سنوات، قبل انضمامه لصفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي، في فيلم وثائقي نشرته شبكة بي بي سي: "كان من أوائل من رحبوا بي، وقد فعل ذلك بطريقة رائعة حقًا".

وتابع: "جاء إليّ وقال: 'إذا احتجتَ إلى مساعدتي يومًا ما، فأنا هنا من أجلك، أتذكر قوله لي على أرض الملعب 'دعنا نجرب هذا، دعنا ننفذ هذه الحركة حتى تنجح، وبالفعل نجحت في المباراة".

وأكمل: "كانت لحظة رفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز معه، ورؤية مدى سعادته، ومدى استمتاعه، شعورًا لا يُوصف".

واختتم: "إنه دائمًا يسعى لأن يكون لاعبًا أفضل، وشخصًا أفضل، وقد ترك بصمة عميقة في نفسي".

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول لويس دياز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كروز أزول

كروز أزول

1 2
فلامنجو

فلامنجو

84

تسديدة قوية من ليو أورتيز لاعب فلامنجو تصدى لها حارس كروز أزول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
