تحدث الجناح الكولومبي لويس دياز، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، عن كواليس فترة لعبه مع محمد صلاح، في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال لويس دياز الذي تزامل مع صلاح في خط هجوم ليفربول لمدة 3 سنوات، قبل انضمامه لصفوف بايرن ميونخ في الصيف الماضي، في فيلم وثائقي نشرته شبكة بي بي سي: "كان من أوائل من رحبوا بي، وقد فعل ذلك بطريقة رائعة حقًا".

وتابع: "جاء إليّ وقال: 'إذا احتجتَ إلى مساعدتي يومًا ما، فأنا هنا من أجلك، أتذكر قوله لي على أرض الملعب 'دعنا نجرب هذا، دعنا ننفذ هذه الحركة حتى تنجح، وبالفعل نجحت في المباراة".

وأكمل: "كانت لحظة رفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز معه، ورؤية مدى سعادته، ومدى استمتاعه، شعورًا لا يُوصف".

واختتم: "إنه دائمًا يسعى لأن يكون لاعبًا أفضل، وشخصًا أفضل، وقد ترك بصمة عميقة في نفسي".