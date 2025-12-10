المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تسببت في انفجار صلاح.. نصيحة كلوب التي تجاهلها سلوت مع ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:40 م 10/12/2025
كلوب وصلاح

صلاح يصافح كلوب

تجاهل المدرب الهولندي آرني سلوت نصيحة الألماني يورجن كلوب في التعامل مع النجم المصري محمد صلاح، ما تسبب في أزمة كبيرة داخل نادي ليفربول هذا الموسم.

وانهارت العلاقة تمامًا بين صلاح وسلوت بحسب ما قال صاحب الـ33 عامًا في تصريحاته الأخيرة عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

نصيحة كلوب التي تجاهلها سلوت في ليفربول

أصبح سلوت ثاني مدرب لمحمد صلاح في ليفربول، بعد أن عمل تحت قيادة يورجن كلوب في الفترة بين 2017 و2024.

وبدا كل شيء على ما يرام بين المدرب الهولندي واللاعب المصري في موسم 2024-2025، إذ قال صلاح في تصريحات سابقة إنه مرتاح في التعامل مع سلوت أكثر من كلوب.

واستطاع صلاح أن يساعد سلوت على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، مساهمًا بـ47 هدفًا بعد أن سجل 29 هدفًا وصنع 18 آخر.

ويعرف كلوب جيدًا الأسباب التي أدت إلى انهيار علاقة صلاح بمدربه الحالي في ليفربول، إذ يبدو الألماني على علم بشخصية النجم المصري أكثر بكثير من سلوت.

وقال كلوب في تصريحات لـBBC البريطانية: "إدارة لاعب مثل صلاح ليس أمرًا سهلًا لكنه أيضًا ليس أمرًا صعبًا.. ستواجه مشكلة مع صلاح فقط إذا لم يكن يلعب أو إذا استبعدته".

وبالفعل، بدأ سلوت في مواجهة مشكلة مع صلاح بعد أن أجلسه 3 مباريات متتالية على مقاعد بدلاء ليفربول.

وخرج صلاح إلى وسائل الإعلام ليشن هجومًا على إدارة ليفربول أيضًا لأنها "لم تف بوعودها" على حد قوله، كما ألمح إلى إمكانية رحيله بعد أن "ألقى به النادي تحت الحافلة".

ويستفيض كلوب بشأن العقلية التي يتمتع بها صلاح: "محمد عرف مبكرًا أنه يجب عليه أن يبذل جهدًا أكبر من الآخرين.. هو دائمًا يتطور، ولا يتوقف أبدًا، وهذه هي عقليته".

وواصل تصريحاته: "كان يعود من كل عطلة صيفية بمهارة جديدة.. كأنه قضى كل الوقت في التدريب على نوع محدد من التمريرات أو غير ذلك".

وأتم: "أنا وهو كنا ندفع بعضنا البعض، ولم نتوقف أبدًا.. إن اللحظة التي رفعنا فيها درع الدوري الإنجليزي ستجعلنا مرتبطين مدى الحياة، والجميع سيتذكر صلاح كواحد من أعظم اللاعبين في التاريخ"

ليفربول محمد صلاح يورجن كلوب آرني سلوت

