أكد النجم الإنجليزي أليكس أوكسليد-تشامبرلين أنه في كامل جاهزيته البدنية والذهنية للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أشهر قليلة فقط من فسخ نادي بشكتاش التركي لعقده بالتراضي.

تشامبرلين يتدرب بقوة ويبحث عن نادٍ إنجليزي قبل يناير

وقال بطل البريميرليج ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول: "أشعر أنني ما زلت قادرًا على إضافة قيمة حقيقية داخل الملعب، وليس فقط باللعب، بل أيضًا بقيادة اللاعبين الأصغر سنًا ونقل خبراتي في الأندية الكبيرة والتتويج بالألقاب".

ويواصل أوكسليد-تشامبرلين (32 عامًا) حاليًا تدريباته مع فريق آرسنال تحت 21 عامًا، حيث خاض مباراتين تدريبيتين قويتين أمام واتفورد ومانشستر يونايتد، وأظهر مستوى لافتًا.

واستلهم نجم ساوثهامبتون وآرسنال وليفربول السابق من داني ويلبيك وجيمس ميلنر في برايتون.

وقال في تصريحات لصحيفة "ذا أثليتيك": "هؤلاء يثبتون أنه إذا اعتنيت بنفسك وعملت بجد، يمكنك أن تظل فعالاً حتى في الثلاثينيات المتأخرة. أعرف ويلبيك جيدًا، وأعرف القيمة الهائلة التي يضيفها هو وميلنر لغرفة الملابس من حيث المعايير والاحترافية".

وأضاف بثقة: "في بعض الأحيان لا أشعر أنني أكبر من أيامي في آرسنال، ما زلت أملك الشغف والسرعة واللياقة، أريد أن ألعب، ولست مستعدًا للاعتزال، أعتقد أن أفضل سنواتي قد تكون لا تزال أمامي إذا وجدت المشروع المناسب".

يذكر أن أوكسلاد-تشامبرلين توج بالبريميرليج ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات مع آرسنال، وخاض 35 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا (آخرها 2019).