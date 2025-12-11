صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

الدوري السعودي يرحب بصلاح

رحب عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي، بانضمام النجم المصري محمد صلاح، موضحًا أن التفاوض معه قرار يخص الأندية فقط.

وأصبح صلاح قريبًا من الرحيل عن ليفربول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي هاجم خلالها المدرب آرني سلوت، كما زعم أن النادي "ألقى به تحت الحافلة".

ويستمر الاهتمام السعودي بخدمات صلاح بعد أن كان صاحب الـ33 عامًا قريبًا من الهلال والاتحاد في مناسبتين مختلفتين.

مانشستر إيفينينج نيوز

اعتراف جوارديولا

اعترف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، أن أداء النرويجي إيرلينج هالاند تراجع مؤخرًا.

وقال جوارديولا عن المستوى الذي ظهر به هالاند في مباراة ريال مدريد: "عليه أن يكون أكثر اندماجًا مع اللاعبين.. في آخر مباراتين لم يكن مشاركًا بما يكفي، وعلينا التفكير في حل لجعله أكثر حضورًا في أسلوب لعبنا".

وسجل هالاند هدفًا من ركلة جزاء في مباراة فوز مانشستر سيتي (2-1) على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ذا صن

انفجار في أرسنال

انفجر اللاعب نوني مادويكي في مباراة نادي أرسنال أمام كلوب بروج، ليقود فريقه إلى الفوز بثلاثية نظيفة.

وسجل مادويكي هدفين في شباك بروج، بعد أن أحرز هدفًا وحيدًا مع أرسنال منذ انضمامه من تشيلسي في الصيف الماضي في صفقة كلفت ما يزيد عن 50 مليون جنيه إسترليني.

ويواصل أرسنال انطلاقته المذهلة في دوري أبطال أوروبا محققًا العلامة الكاملة بـ18 نقطة من 6 مباريات.

الصحافة الإسبانية

سبورت

بطولة كوندي

تحول جول كوندي من مرمى الانتقادات إلى دور البطولة في ليلة واحدة، بعدما سجل ثنائية فوز برشلونة في شباك إينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا.

ووضع كوندي حدًا للانتقادات التي تعرض لها منذ بداية الموسم، حيث يعرف بأنه شخصية قوية، ويحرص دائمًا على توجيه ردود للصحفيين، وربما تكون مواجهة فرانكفورت بداية عودته لمستواه.

آس

أضرار في ملعب برشلونة

تعرض ملعب الكامب نو معقل نادي برشلونة، لعدة أضرار، بعد أعمال الشغب التي ارتكبها مشجعو فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

كما دمرت جماهير فرانكفورت الحاجز الفاصل مع جماهير برشلونة، واقتلعت مقاعد وقامت بتكسيرها، إضافةً إلى تخريب الحمّامات بشكل متعمد.

ماركا

رودريجو ينهي صيامه

أنهى رودريجو صيامه التهديفي مع ريال مدريد، من بوابة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستمر صيام رودريجو مع ريال مدريد لمدة 9 أشهر، منذ أن سجل آخر أهدافه مع الميرنجي، في البطولة ذاتها، ضد غريمه أتلتيكو مدريد في لقاء الديربي.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

تجديد ماينان

اقترب مايك ماينان، لاعب نادي ميلان الإيطالي، من تجديد عقده مع الفريق، إذ تسير المفاوضات بين الثنائي بإيجابية خلال الأسابيع الأخيرة.

ولم يظهر ماينان أي تعنت مالي، ولم يطرح مطالب كبيرة تتعلق بالراتب، وهو ما سهل من إجراءات سير المفاوضات بين الحارس الفرنسي وناديه الإيطالي.

سكاي سبورت

وجهة أليسون

بدأ نادي ميلان في اتخاذ حذره خلال الوقت الراهن، قبل فترة الانتقالات الصيفية، تحسبًا لرحيل حارس مرماه الفرنسي مايك ماينان.

ووضع ميلان، حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، على رأس قائمة اهتماماته كبديل مثالي، وبدأ النادي الإيطالي بالفعل مفاوضات مع وكلاء الحارس.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

باريس يتعثر سلبياً في بلباو

بعد أسبوعين فقط من اكتساح توتنهام (5-3) على حديقة الأمراء، سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام أتلتيك بلباو مساء الأربعاء على ملعب سان ماميس، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

يبقى حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويؤجل حسم التأهل المباشر إلى دور الـ16، مع بقاء جولتين حاسمتين في الصراع على المراكز الثمانية الأولى.

فوت ميركاتو

مفاجأة عن بنزيما

لا صحة لما تم تداوله مؤخرا حول قرب تجديد عقد بنزيما مع الاتحاد السعودي.

ارتبط اسم بنزيما بالانتقال إلى أولمبيك ليون الفرنسي، ناديه السابق، كما دخل دوائر اهتمامات أندية أخرى من بينها فنربخشة التركي.

كان كريم بنزيما قد رحل عن ريال مدريد الإسباني في صيف 2023 لينضم إلى الاتحاد السعودي، وينتهي عقده في صيف 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

الصحافة الألمانية

بيلد

عقوبة بايرن

ينتظر نادي بايرن ميونخ عقوبة ما أفعال جماهيره خلال مباراة سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وكانت جماهير بايرن ميونخ قد استخدمت الألعاب النارية بقوة خلال مباراة سبورتنج لشبونة، مما يعرضه لعقوبة تصل للحرمان من جماهيره في المباراة القادمة على أرضه ضد يونيون سانت جيلواز والتي ستقام يوم 21 يناير 2026.

شغب جماهيري

سُمع خلال فوز بايرن ميونيخ 3-1 على سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، فجأة دوي انفجار عالٍ بشكل غير عادي في ملعب أليانز أرينا المكتظ بالجماهير في منتصف الشوط الثاني.

وألقت الشرطة القبض على مشجعين لنادي سبورتنج لشبونة وهم من فجرا الألعاب النارية في المدرجات مما أثارت الغضب وأسفرت عن إصابة ضابط شرطة ورجل أوكراني.