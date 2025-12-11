أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول يحظى بدعم كبير من قبل لاعبي الفريق، في الوقت الذي أعرب فيه العديد من اللاعبين عن احترامهم للمدرب مؤخرًا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن موقع "كونفيدنشال" الإنجليزي، إن معظم لاعبي ليفربول يدعمون سلوت بشكل كبير، بل قام البعض بدعمه بشكل أكبر بعد أزمة محمد صلاح.

وكان قد تحدث بعض اللاعبين عن قدرة سلوت على إظهار أفضل شيء بالفريق، حيث لم يكن ذلك واضحًا في المباريات الأخيرة، لكنه ظهر في مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، بعدما فاز الريدز بهدف نظيف ظهرت فيه بصمات المدرب الهولندي.

وأشارت التقارير إلى أن سلوت لديه القدرة على التواصل مع اللاعبين بشكل إيجابي، بجانب اهتمامه ببعض التفاصيل الأخرى التي قد تساعده على التعامل مع اللاعبين بطريقة ناجحة.

ويأتي ذلك في ظل استحسان اللاعبين لخطة المدرب التي استخدمها مؤخرًا، حيث يعتقد البعض أنها تبرز أفضل ما لديهم من مهارات، كما تتيح لهم دخول أكبر عدد من اللاعبين في التشكيل الأساسي.

وأكدت التقارير أن الأهم من ذلك، هو أن سلوت يتلقى دعمًا كبيرًا من إدارة ليفربول، وظهر ذلك في قرار استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان، وهو قرار تم أخذه بالتنسيق بين المدرب والإدارة.