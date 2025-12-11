تقارير: شكوك حول مستقبل إليوت مع أستون فيلا

تحوم الشكوك حول مستقبل هارفي إليوت، مع نادي أستون فيلا، في ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة.

وانضم إليوت، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، حيث كان من المفترض أن يضمن النادي خيار شراء اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في حال استيفاء شروط معينة.

ووفقًا لشبكة ليفربول إيكو، فإن هارفي إليوت لا يعرف مستقبله مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوي.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من صعوبة مشاركة إليوت مع أستون فيلا هذا الموسم، إلا أن ليفربول ليس على استعداد لإعادته في شهر يناير المقبل.

وقال سلوت: "لم أتواصل مع إليوت كثيرًا أعتقد مرة أو مرتين فقط، وكان ذلك قبل أن يلعب ضد فينورد خارج أرضه وبعد أن لعب ضد فينورد خارج أرضه، ولكن ذلك كان مرتبطاً أكثر بأنه لعب ضد نادٍ سابق لي".

وأضاف: "إذن، لا، لم أتحدث م،ه. أنا على دراية بوضعه، بالطبع. كنت أعرف مدى صعوبة الأمر عليه هنا، لذا أعتقد أنني أفهم شعوره في هذه اللحظة. لكن يجب طرح هذه الأسئلة في أستون فيلا وليس هنا عندما يتعلق الأمر بوقت لعبه هناك."