أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول لا يخطط لإقامة حفل وداعي للنجم المصري محمد صلاح في مباراة برايتون التي من المقرر أن يتم خوضها في أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة تيلجراف البريطانية، إن ليفربول يسعى لحماية أي رسوم انتقال محتملة في المستقبل بالنسبة للاعب، خاصةً بعد زيادة احتمالات رحيله عن الفريق في الميركاتو المقبل، بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها بشأن سلوت واللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول لا يرغب في إعطاء أي أندية محتملة ترغب في ضم صلاح شعوراً بأنه ليس لديه أي سبيل للعودة إلى أنفيلد مرة أخرى، وبالتالي لن يكون هناك أي خطط لتوديع اللاعب من أجل الاستفادة المالية في حال رحيله.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى نهاية عام 2027، حيث جدد اللاعب عقده الموسم الماضي، في ظل الشكوك التي كانت تثار حول مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأندية السعودية تبدي استعدادها لبذل كل ما في وسعها للتعاقد مع صلاح، ومن المتوقع تقديم عروض رسمية الشهر المقبل لضم اللاعب.

ولكن حتى الآن، لم تُقدّم أي عروض رسمية من قائمة أندية دوري روشن المهتمة باللاعب، في حين أن ظهور اللاعب وهو يودع الجماهير على أرض ملعب أنفيلد سيؤثر سلباً على ليفربول في أي مفاوضات بشأن رسوم الانتقال، والتي سيحصل عليها النادي في حال رحيل صلاح، وهو الأمر الذي أيقنته جيدًا إدارة الريدز.