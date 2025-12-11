المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

0 0
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

للاستفادة ماليًا.. تقارير: ليفربول لا يخطط لإقامة حفل وداعي لمحمد صلاح

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:36 م 11/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول لا يخطط لإقامة حفل وداعي للنجم المصري محمد صلاح في مباراة برايتون التي من المقرر أن يتم خوضها في أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة تيلجراف البريطانية، إن ليفربول يسعى لحماية أي رسوم انتقال محتملة في المستقبل بالنسبة للاعب، خاصةً بعد زيادة احتمالات رحيله عن الفريق في الميركاتو المقبل، بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها بشأن سلوت واللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول لا يرغب في إعطاء أي أندية محتملة ترغب في ضم صلاح شعوراً بأنه ليس لديه أي سبيل للعودة إلى أنفيلد مرة أخرى، وبالتالي لن يكون هناك أي خطط لتوديع اللاعب من أجل الاستفادة المالية في حال رحيله.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى نهاية عام 2027، حيث جدد اللاعب عقده الموسم الماضي، في ظل الشكوك التي كانت تثار حول مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأندية السعودية تبدي استعدادها لبذل كل ما في وسعها للتعاقد مع صلاح، ومن المتوقع تقديم عروض رسمية الشهر المقبل لضم اللاعب.

ولكن حتى الآن، لم تُقدّم أي عروض رسمية من قائمة أندية دوري روشن المهتمة باللاعب، في حين أن ظهور اللاعب وهو يودع الجماهير على أرض ملعب أنفيلد سيؤثر سلباً على ليفربول في أي مفاوضات بشأن رسوم الانتقال، والتي سيحصل عليها النادي في حال رحيل صلاح، وهو الأمر الذي أيقنته جيدًا إدارة الريدز.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول محمد صلاح صلاح فريق ليفربول رحيل محمد صلاح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

0 0
سوريا

سوريا

10

عرضية من الجانب الأيسر لمنتخب المغرب تصطدم في دفاع سوريا وخرجت ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
