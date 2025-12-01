يتمنى جاري لينكر، أسطورة الكرة الإنجليزية، أن تحل أزمة النجم الدولي المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول قبل رحيله لخوض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأطلق صلاح تصريحات هجومية ضد مدربه أرني سلوت، بعد جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول بديلا للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز، ليتم استبعاده من مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وقال لينكر في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "أجد الأمر محزناً بعض الشيء. الكثير في عالم كرة القدم يهاجمون صلاح وأنا أتفهم السبب، أتمنى فقط ألا تُشوّه مسيرته الكروية، وأعتقد أنه تأثر عاطفياً بعض الشيء بعد جلوسه على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "أتساءل إن كان يندم الآن أم لا، رأيته ينشر على إنستجرام صورًا له في صالة الرياضة بمفرده تماماً، أتمنى أن يجدوا حلاً لهذه المشكلة".

وأوضح لينكر: "ربما يستطيع صلاح أن يقول: "أنا آسف، لقد تأثرت قليلاً، ما كان ينبغي لي فعل ذلك"، وما إلى ذلك، وبعدها ستحل المشكلة، وإلا سيستبعد من تشكيل ليفربول مجددًا، وسيتجه بعدها إلى كأس الأمم الأفريقية".

قبل أن ينهي: "لكن لو استطاع صلاح الصلح مع سلوت قبل الرحيل لأمم أفريقيا سيكون الأمر جيد، لأنه سيكون من المؤسف نهاية مسيرته بعد 9 سنوات بهذا الشكل".