محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
بعد رغبة نابولي في ضمه.. ماينو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:39 م 11/12/2025
كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

كوبي ماينو

أفادت تقارير صحفية أن نادي نابولي الإيطالي يرغب في التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد كوبي ماينو خلال سوق الانتقالات الشهر المقبل.

ماينو يبلغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عن الفريق

وكشفت شبكة سكاي سبورت، أن ماينو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل عن الفريق، وذلك بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم ورغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر.

ومن المتوقع أن يبدأ نابولي اتصالاته الرسمية مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة لبحث إمكانية ضم اللاعب.

ووفقًا للصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا، الذي أكد في وقت سابق أن نابولي مستعد للتحرك فور توفر فرصة رسمية لإتمام الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الإيطالي إلى موقف نابولي في التعاقد مع بعض اللاعبين الآخرين، حيث أكد أن بلوفتوس تشيك لاعب ميلان الإيطالي خرج من حسابات نابولي، بعدما رفض ميلان التفريط فيه.

وشارك ماينو في الموسم الحالي رفقة مانشستر يونايتد في 11 مباراة فقط في مسابقتين وهما الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الكاراباو.

وساهم اللاعب في صناعة هدف وحيد في كل المباريات التي شارك فيها مع الفريق، حيث كان في بطولة الكأس.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
