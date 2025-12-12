صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

لقاء صلاح السري

كشفت صحيفة ذا صن، عن لقاء سري جمع بين الدولي المصري محمد صلاح، بزميله السابق في ليفربول، هندرسون، لاستطلاع رأيه حول الرحيل للسعودية.

أوضح أن اللقاء استمر حوالي 90 دقيقة، حيث أبدى صلاح تركيزًا كبيرًا أثناء الاستماع لحديث زميله هندرسون.

BBC

صراع لضم سيمينيو

تتنافس أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام على ضم أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث.

حيث أبدى الأندية اهتمامًا بضم اللاعب مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، مع إمكانية ضم اللاعب مقابل 65 ميون إسترليني.

ميرور

صفقة ليفربول

تعززت حظوظ ليفربول في التعاقد مع نيكو شلوتربيك، لاعب بوروسيا دورتموند، صاحب الـ26 عاما.

اللاعب ارتبط اسمه بالانتقال إلى بايرن ميونخ، إلا أن الأخير يسعى حاليا لتجديد عقد لاعبه أوباميكانو، وصرف النظر عن شلوتربيك.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

برشلونة قريب من حمزة عبد الكريم

يقترب نادي برشلونة الإسباني من إنهاء صفقة ضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم (17 عامًا) من النادي الأهلي، حيث من المتوقع أن ينضم إلى الفريق الرديف "برشلونة أتلتيك" في يناير المقبل، بالتزامن مع بلوغه سن 18 عامًا وبداية فترة الانتقالات الشتوية.

يعد حمزة مهاجمًا أعسرًا صريحًا (رقم 9) ذا حضور قوي وتسديدة جيدة، وقد لفت الأنظار بتألقه في كأس العالم تحت 17 عامًا، حيث سجل هدفين أمام هايتي وفنزويلا، رغم خروج منتخب مصر من دور الـ16 أمام سويسرا، مما دفع برشلونة لتفضيله على عروض أخرى من أندية مثل بايرن ميونخ وميلان.

آس

أزمة الدفاع تزيد أوجاع ألونسو

يعاني ريال مدريد الإسباني، من سلسلة إصابات مؤثرة على صعيد خط الدفاع خلال الفترة الحالية، بينما تمثل عودة دين هويسن، أبرز الالغاز داخل النادي الملكي.

رغم انتعاش ريال مدريد، بتعافي الألماني أنطونيو روديجر، من أجل تعويض هويسين، فإن إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو، ستكون طويلة الأمد، مما أعاد الأزمة إلى خط دفاع الميرنجي.

ماركا

أسباب العجز الهجومي للريال

تتمثل الأسباب المحتملة للعجز الهجومي لفريق ريال مدريد في 3 أسباب، أولهم إصابات اللاعبين، حيث يعاني الملكي من إصابات عديدة أبرزها مبابي الذي غاب عن مباراة الميرنجي الأخيرة بسبب الإصابة.

ويتمثل السبب الثاني في صعوبة تكيف اللاعبين مع أسلوب تشابي ألونسو الجديد وهو الضغط العالي من وجهة نظر ماركا، حيث حاول اللاعبون أكثر من مرة التكيف مع هذا الأسلوب لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ما سبب تأثيرًا كبيرًا على النتائج والفعالية الهجومية.

أما السبب الثالث، فيأتي حول الاعتماد الزائد على الفرديات، حيث لم يعتمد لاعبو الفريق على اللعب الجماعي في بعض الهجمات ما أسفر عن تأثرهم وعدم تسجيل الكثير من الأهداف في المباريات الأخيرة.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

ضربة إنتر

قد يغيب فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان عن الملاعب حتى نهاية العام وذلك بعدما تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن بالمباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وأكد إنتر ميلان تعرض لاعبه للإصابة وربما تبعده عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

فوتبول إيطاليا

مستقبل حارس ميلان

يركز نادي ميلان بشكل كبير على محادثات تمديد عقد حارسه مايك ماينان، وفي الوقت الحالي، لا يفكرون في التعاقد مع حارس مرمى آخر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مايك ماينان مع ميلان بنهاية الموسم الحالي.

ويثق ميلان في تجديد عقد ماينان، وذلك لم يدخلوا في أي مناقشات مع أي بديل.

الصحف الفرنسية

ليكيب

عودة بنزيما

كشف كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد السعودي، أنه يرحب بالعودة للمشاركة مع منتخب فرنسا، من بوابة بطولة كأس العالم 2026.

وأكد بنزيما أن أي لاعب يتمنى المشاركة في المونديال، ولكنه لا يعرف إذا كان سيتم اختياره أم لا، لكنه يعشق الفوز بالألقاب، لذلك سيوافق على الانضمام لكتيبة الديوك حال استدعائه، وذلك رغم خلافاته مع المدرب ديديه ديشامب.

فوت ميركاتو

إصابة إكمان

تواجد حمزة إكمان مهاجم نادي ليل الفرنسي، في قائمة منتخب المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ولكن كلاعب احتياطي، بسبب إصابته، لكنه سيسافر إلى المغرب للمشاركة في المعسكر التدريبي لكتيبة أسود الأطلس، وسيتخذ الجهاز الفني المغربي القرار النهائي بعد ذلك.

وتعرض حمزة للإصابة في مواجهة مارسيليا قبل أيام، ما اضطره لمغادرة الملعب، وتشير الفحوصات الأولية التي أجراها مع ليل إلى أنه سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، ومن المتوقع إجراء المزيد من الفحوصات لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

الصحافة الألمانية

كيكر

استمرار تأهيل موسيالا

يخضع جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، لإعادة التأهيل بعد إصابته بكسر في عظم الشظية وتمزقات متعددة في أربطة كاحله الأيسر خلال دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

ويواصل موسيالا حاليًا مرحلة الجري حول الملعب من أجل العودة سريعًا إلى مباريات فريقه

أوباميكانو يصطدم بالطريق المسدود

وصل دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونخ، في ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي لطريق مسدود.

ويخوض نادي بايرن ميونخ حاليا رحلة مفاوضات مطولة من أجل إيجاد حل لتجديد عقد أوباميكانو.