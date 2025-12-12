المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رئيس ريد بول يكشف موقف كلوب من تدريب ليفربول وريال مدريد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:52 م 12/12/2025
يورجن كلوب مدرب ليفربول

كلوب

أكد أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول العالمية، أن يورجن كلوب لا يرغب في العودة إلى التدريب في الوقت الحالي.

وارتبط يورجن كلوب، بالعودة إلى تدريب ليفربول، في حال رحيل أرني سلوت، وكذلك تدريب ريال مدريد خلفًا لـ تشابي ألونسو.

وقال أوليفر مينتزلاف لشبكة ميدياست العالمية: "أوضح يورغن أنه لا يرغب في التدريب حاليًا. قد يتغير ذلك في المستقبل، بالطبع. لكنني أرى مدى شغفه بهذه المهمة، وكثرة أفكاره، ورغبته الشديدة في التطور، لذا فأنا مطمئن تمامًا، الرسالة واضحة تمامًا".

ويتولى يورجن كلوب، منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول منذ يناير ويشرف على أندية مثل لايبزيج وسالزبورج ونيويورك ريد بولز.

ورحل يورجن كلوب عن تدريب نادي ليفربول، بنهاية موسم 2024، بعدما قضى 9 مواسم ونصف.

وقال كلوب في وقت سابق: "قلت إنني لن أدرب أي فريق في إنجلترا مرة أخرى، وهذا يعني أنه إذا كان ليفربول، فمن الناحية النظرية الأمر ممكن".

وأضاف: "لا أعرف بالضبط، أنا أحب ما أفعله الآن. لا أفتقد التدريب، أنا أدرب الآن ولكن بطريقة مختلفة".

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

