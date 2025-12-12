أكد أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول العالمية، أن يورجن كلوب لا يرغب في العودة إلى التدريب في الوقت الحالي.

وارتبط يورجن كلوب، بالعودة إلى تدريب ليفربول، في حال رحيل أرني سلوت، وكذلك تدريب ريال مدريد خلفًا لـ تشابي ألونسو.

وقال أوليفر مينتزلاف لشبكة ميدياست العالمية: "أوضح يورغن أنه لا يرغب في التدريب حاليًا. قد يتغير ذلك في المستقبل، بالطبع. لكنني أرى مدى شغفه بهذه المهمة، وكثرة أفكاره، ورغبته الشديدة في التطور، لذا فأنا مطمئن تمامًا، الرسالة واضحة تمامًا".

ويتولى يورجن كلوب، منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول منذ يناير ويشرف على أندية مثل لايبزيج وسالزبورج ونيويورك ريد بولز.

ورحل يورجن كلوب عن تدريب نادي ليفربول، بنهاية موسم 2024، بعدما قضى 9 مواسم ونصف.

وقال كلوب في وقت سابق: "قلت إنني لن أدرب أي فريق في إنجلترا مرة أخرى، وهذا يعني أنه إذا كان ليفربول، فمن الناحية النظرية الأمر ممكن".

وأضاف: "لا أعرف بالضبط، أنا أحب ما أفعله الآن. لا أفتقد التدريب، أنا أدرب الآن ولكن بطريقة مختلفة".