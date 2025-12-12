المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

"إصابة إيزاك".. سلوت يكشف آخر التطورات في ليفربول قبل مباراة برايتون

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:32 م 12/12/2025
آرني سلوت

أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، موقف الإصابات قبل مباراة برايتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ضد برايتون من المقرر أن تقام بحلول الخامسة مساء غد السبت، على ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ16 من بريميرليج.

تصريحات سلوت

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برايتون: "بصرف النظر عن أننا فريقًا لم يُهزم، فقد أظهرنا في المباريات الأربع الماضية أننا فريق يصعب هزيمته، ويصعب خلق فرص ضده".

أضاف: "أعتقد أن إقامة أربع مباريات في 10 أيام مع قلة عدد اللاعبين المتاحين هو بمثابة إشادة باللاعبين المتاحين الذين تمكنوا من تحقيق بعض النتائج ومعدل العمل الذي بذلوه".

تابع: "لا أعتقد أن جيورجي أو أليسون قد بذلا جهدًا كبيرًا لأننا نادرًا ما نسمح بفرصة للتسجيل، في 90% من المباريات، لم نسمح بفرصة تُذكر".

إصابات ليفربول

أشار سلوت: "كييزا تدرب أمس ولم يعد مريضًا، وهو جاهز لمواجهة برايتون، بينما كودي جاكبو وواتارو إندو سيغيبان لأسابيع".

مدرب ليفربول أوضح خلال حديثه أن ألكسندر إيزاك تعرض لإصابة طفيفة خلال مباراة إنتر، وسيرى مدى جاهزيته لخوض مواجهة برايتون.

واختتم تصريحاته حول لعب إيزاك وإيكتيكي معًا: "كلما لعبا معًا أكثر، كلما تأقلما وتعاونا بشكل أفضل، لقد رأيت فيهما مؤشرات واعدة، أعتقد أننا سنرى المزيد من هذا التعاون بينهما".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح أرني سلوت إيزاك مباراة ليفربول وبرايتون

