حصد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، جائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي.

وتفوق ماريسكا، عل كل من ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وأوناي إيمري المدير الفني لستون فيلا، وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وفابيان هورزلر المدير الفني لبرايتون، وماركو سيلفا المدير الفني لفولهام.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يحصل فيها ماريسكا على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخاض ماريسكا 4 مباريات مع تشيلسي في شهر نوفمبر، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في أخرى.

بدأ تشيلسي شهر نوفمبر بالفوز على توتنهام 1-0، تلاه فوز مقنع 3-0 على وولفرهامبتون واندررز وفوز 2-0 على بيرنلي .

واختتمت سلسلة انتصاراتهم ربما بأبرز عروضهم في الشهر، حيث حققوا التعادل 1-1 أمام متصدر الدوري أرسنال .

على الرغم من لعب تشيلسي بعشرة لاعبين لأكثر من نصف المباراة، إلا أنه لم يكتفِ بتقليص فرص آرسنال فحسب، بل تقدم في النتيجة أيضاً.

فوز ماريسكا الثاني بجائزة أفضل مدرب في الشهر يجعله سادس مدرب لفريق البلوز يفوز بالجائزة في مناسبات متعددة، بعد كارلو أنشيلوتي، وجوزيه مورينيو، وأنطونيو كونتي، وتوماس توخيل، وأنطونيو كونتي.