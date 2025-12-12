المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبرزهم رايس وساليبا.. أرتيتا يكشف تطورات إصابات اللاعبين قبل لقاء وولفرهامبتون

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:58 م 12/12/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن التطورات الأخيرة حول إصابات بعض لاعبي الفريق، قبل المباراة المقبلة التي سيخوضها الجانرز أمام وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني الجانرز من غياب بعض اللاعبين أبرزهم المدافع الفرنسي ساليبا، الذي غاب عن الثلاث مباريات الأخيرة في مختلف المسابقات.

تصريحات أرتيتا عن إصابات اللاعبين قبل مباراة وولفرهامبتون

وقال أرتيتا خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة وولفرهامبتون: "علينا الانتظار لنرى، لم نتدرب أمس، لذا لدينا يوم إضافي بعد ظهر اليوم، لنرى إن كان ساليبا جاهزًا أم لا، الوضع لا يزال كما هو، لو سألتني عن مباراة إيفرتون، أعتقد أنه سيكون جاهزًا؛ أما بالنسبة لمباراة الغد، فلا أعلم."

وأضاف: "سافرنا أيضاً إلى بروج يوم الأربعاء الماضي بدون يوريان تيمبر، الذي غاب بسبب إصابة طفيفة، لكن من الممكن أن يعود لمباراة يوم السبت".

وتابع أرتيتا: "الأمر يعتمد على حالته، لقد تعرض لإصابة طفيفة كما قلت، ولم يكن يشعر بالراحة، لذا أعتقد أن الأمر مسألة أيام، ولكن سنرى ما إذا كان سيعود غدًا أم لا".

وكان ديكلان رايس غائباً عن آخر مباراة خاضها الجانرز في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، والتي شهدت فوز الفريق أمام كلوب بروج.

وقال أرتيتا عن تطورات إصابة رايس: "دعونا نرى كيف حاله اليوم، لقد كان مريضاً، وعادةً ما يزول في غضون أيام قليلة، لكن علينا الانتظار لنرى".

وسُئل المدرب الإسباني أيضاً عن جاهزية لياندرو تروسارد، الذي تم استبداله أمام أستون فيلا في نهاية الأسبوع الماضي رغم دخوله كبديل وتسجيله هدف التعادل، حيث أتم: "مرة أخرى، الأمر مسألة أيام، قد يبدو الأمر مملاً، لكنها الحقيقة، لذا لا نعلم شيئاً".

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة البريميرليج، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال أرتيتا ميكيل أرتيتا فريق أرسنال

