كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

كورتيس جونز يستعد للمباراة الـ200 مع ليفربول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:49 م 12/12/2025
كورتيس جونز

كورتيس جونز - ليفربول

يخوض ليفربول مواجهة قوية ضد برايتون بحثًا عن الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ضد برايتون في الخامسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى الريدز للتقدم في جدول ترتيب بريميرليج بالفوز على برايتون، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويحقق ليفربول 7 انتصارات، و6 هزائم، وتعادلين.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ويستعد كورتيس جونز، الذي ظهر لأول مرة مع نادي طفولته في يناير 2019، لخوض المباراة رقم 200 بجميع المسابقات مع ليفربول.

ولم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة من أصل 8 مباريات خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون (فاز في خمس مباريات وتعادل في اثنتين).

 

 

 

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح برايتون ترتيب الدوري الإنجليزي

