كشفت تقارير إنجليزية أن تشيلسي يتابع عن قرب وضع قلب دفاع سبورتينج لشبونة، عثمان ديوماندي، إلا أن النادي اللندني يواجه منافسة قوية من كريستال بالاس، الساعي لتعويض الرحيل المرتقب لمدافعه مارك جوهي.

ديوماندي يلفت أنظار كبار الدوري الإنجليزي

ووفقًا لموقع CaughtOffside، يضع كريستال بالاس ديوماندي كهدف رئيسي في سوق الانتقالات، في ظل تمسك سبورتينج لشبونة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 80 مليون يورو.

ورغم أن المبلغ قد يشكل عائقًا أمام بالاس، إلا أنه يبدو أقل تعقيدًا بالنسبة لتشيلسي القادر على تحمل قيمة الصفقة.

المدافع الإيفواري البالغ من العمر 20 عامًا يجذب أيضًا اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل، التي قامت بمراقبته خلال الفترة الماضية.

كريستال بالاس يعد الأكثر جدية في التفاوض لضم ديوماندي

وتشير المصادر إلى أن كريستال بالاس يعد الأكثر جدية في التفاوض لضم ديوماندي، يليه تشيلسي، في خطوة واضحة تؤكد استعداد النادي للمستقبل دون جوهي، الذي رفض تمديد عقده ويمضي نحو الخروج مجانًا الصيف المقبل.

وكان ليفربول قد اقترب من ضم جوهي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يتراجع كريستال بالاس عن إتمام الصفقة لعدم توفر بديل مناسب.

إلا أن ضم ديوماندي قد يمنح النادي الضوء الأخضر للسماح برحيل الدولي الإنجليزي.

ورغم اهتمام ليفربول المتجدد باللاعب، إلا أن مستقبل جوهي لا يبدو محسومًا لصالح "الريدز"، في ظل توقعات بتلقيه عدة عروض من كبار أندية أوروبا.

