محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

0 0
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

من يدفع الشرط الجزائي؟.. صراع إنجليزي على مدافع سبورتينج لشبونة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:51 م 12/12/2025
عثمان ديوماندي

عثمان ديوماندي

كشفت تقارير إنجليزية أن تشيلسي يتابع عن قرب وضع قلب دفاع سبورتينج لشبونة، عثمان ديوماندي، إلا أن النادي اللندني يواجه منافسة قوية من كريستال بالاس، الساعي لتعويض الرحيل المرتقب لمدافعه مارك جوهي.

ديوماندي يلفت أنظار كبار الدوري الإنجليزي

ووفقًا لموقع CaughtOffside، يضع كريستال بالاس ديوماندي كهدف رئيسي في سوق الانتقالات، في ظل تمسك سبورتينج لشبونة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغة 80 مليون يورو.

ورغم أن المبلغ قد يشكل عائقًا أمام بالاس، إلا أنه يبدو أقل تعقيدًا بالنسبة لتشيلسي القادر على تحمل قيمة الصفقة.

المدافع الإيفواري البالغ من العمر 20 عامًا يجذب أيضًا اهتمام أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد وآرسنال ونيوكاسل، التي قامت بمراقبته خلال الفترة الماضية.

كريستال بالاس يعد الأكثر جدية في التفاوض لضم ديوماندي

وتشير المصادر إلى أن كريستال بالاس يعد الأكثر جدية في التفاوض لضم ديوماندي، يليه تشيلسي، في خطوة واضحة تؤكد استعداد النادي للمستقبل دون جوهي، الذي رفض تمديد عقده ويمضي نحو الخروج مجانًا الصيف المقبل.

وكان ليفربول قد اقترب من ضم جوهي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن يتراجع كريستال بالاس عن إتمام الصفقة لعدم توفر بديل مناسب.

إلا أن ضم ديوماندي قد يمنح النادي الضوء الأخضر للسماح برحيل الدولي الإنجليزي.

ورغم اهتمام ليفربول المتجدد باللاعب، إلا أن مستقبل جوهي لا يبدو محسومًا لصالح "الريدز"، في ظل توقعات بتلقيه عدة عروض من كبار أندية أوروبا.

تشيلسي كريستال بالاس سبورتينج لشبونة عثمان ديوماندي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
إنبي

إنبي

9

تسديدة من زياد كمال من داخل منطقة الجزاء خرجت بعيدة عن مرمى سيحا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
