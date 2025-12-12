يخوض ليفربول مواجهة قوية ضد برايتون بحثًا عن الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ضد برايتون في الخامسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى الريدز للتقدم في جدول ترتيب بريميرليج بالفوز على برايتون، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وحقق ليفربول 7 انتصارات، و6 هزائم، وتعادلين.

ويستعد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لخوض مباراته رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليفربول.

ولم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة من أصل 8 مباريات خاضها على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون (فاز في خمس مباريات وتعادل في اثنتين).