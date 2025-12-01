المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد حل أزمته مع سلوت.. ماذا ينتظر محمد صلاح بعد كأس الأمم الأفريقية؟

طارق متولي

كتب - طارق متولي

08:19 م 12/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح سيعود إلى قائمة ليفربول في مباراة برايتون المقبلة، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما دارت العديد من المحادثات اليوم بين اللاعب ومدربه الهولندي أرني سلوت، على خلفية الأزمة التي كان يعاني منها النجم المصري، بسبب تصريحاته عن غيابه عن المشاركة في المباريات رفقة الريدز في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح سيسافر للانضمام لمعسكر منتخب مصر، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، بعد مباراة السبت، في الوقت الذي يرى فيه ليفربول أن فترة الانفصال هذه ضرورية لمعالجة الوضع الراهن.

ولكن، ماذا ينتظر محمد صلاح في ليفربول بعد العودة من كأس الأمم الأفريقية؟

ماذا ينتظر محمد صلاح بعد كأس الأمم الأفريقية؟

يتبادر في أذهان البعض سؤال حول مستقبل محمد صلاح الكروي بعد العودة من بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب الفراعنة، حيث أشار موقع talksport إلى هذا الأمر في تقرير كامل.

وأكد التقرير أن حل الخلاف بين كل من محمد صلاح وسلوت وعودته إلى قائمة الفريق في مباراة برايتون المقبلة لا تعني استمراره داخل أسوار أنفيلد.

وأضاف أنه من المقرر أن تجرى بعض المحادثات الأخرى بين اللاعب وإدارة ليفربول بعد العودة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ووقتها سيتم تحديد موقف ومستقبل اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق.

ويأتي ذلك في ظل العروض المحتملة التي سيتم تقديمها إلى اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ما يعني أن اللاعب قد يتخذ قراره بالرحيل عن صفوف الفريق إذا وجد العرض المناسب.

وكان صلاح قد صرح بالعديد من التصريحات حول رفضه الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول بعد مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث أكد أنه للمرة الأولى في مسيرته مع الريدز يغيب عن 3 مباريات متتالية بالتشكيل الأساسي في الدوري الإنجليزي.

وأسفرت تلك التصريحات عن إصدار أوامر من قبل إدارة الريدز بغياب اللاعب عن قائمة مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت فوز الريدز بهدف نظيف، لكن الفرعون المصري سيعود إلى قائمة مباراة برايتون المقبلة وفقًا للتقارير الإنجليزية. 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح صلاح سلوت نادي ليفربول فريق ليفربول مستقبل صلاح

فيديو قد يعجبك



