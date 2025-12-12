تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، مع انطلاق الجولة 16 من المسابقة لموسم 2025-2026.

واختتمت منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين الماضي، بينما تنطلق الجولة 16 السبت.

وبعد انتهاء الجولة 15، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، إذ توقف رصيده بالخسارة في الجولة الماضية أمام أستون فيلا.

واستغل مانشستر سيتي تلك الفرصة، وقلص الفارق إلى نقطتين فقط، ما يعني أن أرسنال بات مهددا بفقدان الصدارة حال تعثره مجددا في الجولة الجديدة.

ويأمل ليفربول حامل اللقب في استعادة بريقه بعد بداية متذبذبة، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 16 من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 33 نقطة

مانشستر سيتي - 31 نقطة

أستون فيلا - 30 نقطة

كريستال بالاس - 26 نقطة

تشيلسي - 25 نقطة

مانشستر يونايتد - 25 نقطة

إيفرتون - 24 نقطة

برايتون - 23 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا