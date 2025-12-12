المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي.. السؤال عن إصابة سولانكي يُشعر مدرب توتنهام بالملل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:51 م 12/12/2025
سولانكي

دومينيك سولانكي

يشعر الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام الإنجليزي، بالملل من تكرار السؤال حول جاهزية مهاجمه دومينيك سولانكي، والغائب منذ فترة للإصابة، لكنه يأمل في أن يزف أنباء سارة بشأنه قريبا.

وظلت مسألة لياقة سولانكي محور حديث رئيسي في المؤتمرات الصحفية التي يعقدها فرانك هذا الموسم، حيث أن المهاجم الذي تبلغ قيمة عقده 65 مليون جنيه إسترليني، لعب مع الفريق 3 مباريات فقط.

وتسببت إصابة في الكاحل تعرض لها في فترة ما قبل بداية الموسم، في أن يغيب المهاجم الإنجليزي عن الفريق منذ مباراة مانشستر سيتي يوم 23 أغسطس، بعدما خضع لجراحة بسيطة مطلع أكتوبر لكي يسرع من عملية التعافي.

وقبل مواجهة توتنهام أمام نوتنجهام فورست يوم الأحد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عاد فرانك للحديث عن مهاجمه الذي نشر صوره عبر "إنستجرام"، مصحوبة برمز الساعة الزجاجية، في إشارة إلى قرب عودته.

وقال مدرب توتنهام للصحفيين: "نعم أعتقد أن هذا خبر جيد عندما ينشر شيئا مثل هذا".

وأضاف: "كما قلت بشأن دومينيك، إنها إصابة تلقاها في يوليو الماضي، وظلت تؤرقه لفترة، أفضل بدلا من أقول إنه سيعود قريبا، أن أقول إنه يتدرب معنا بشكل كامل وأصبح جاهزا للمشاركة، هذا عندما أقول شيئا بخصوصه".

وتابع: "آمل أن تكون هناك الكثير من الصور له في التدريبات، هذه رسالتي بشأنه".

وعندما تم الضغط أكثر على فرانك بشأن سولانكي نظرا لقلة المعلومات بشأنه في الأسابيع الأخيرة، قدم عددا من الإجابات المهذبة المختصرة، والتي أكدت أن صاحب الـ28 عاما يتدرب بشكل فردي وعاد إلى أرض الملعب.

وأتم: "أنا سعيد بالإجابة على كل هذه الأسئلة، لكنني فقط أشعر بالملل، لأننا يجب أن نتحدث عن مباراة نوتنجهام فورست، فهذا أكثر أهمية".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي توتنهام دومينيك سولانكي

