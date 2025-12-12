كشفت مصادر موثوقة داخل السوق الأوروبي أن عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، لم تكشف أسماؤها بعد، بصدد إعداد عروض رسمية وملموسة ستتجاوز حاجز الـ100 مليون يورو لانتداب الجناح الفرنسي المتألق مايكل أوليس من بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

27 هدفاً في 28 مباراة.. لهذا السبب يقاتل الجميع على مايكل أوليس

ولن تكون المنافسة إنجليزية خالصة، إذ يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لتقديم عرض ضخم من أجل إعادة اللاعب البالغ 23 عاماً إلى الدوري الفرنسي، فيما انضم نادٍ إسباني كبير (لم يعلن عن هويته) إلى سباق التعاقد مع النجم الذي بات أحد أبرز المواهب في القارة الأوروبية.

أرقام أوليس هذا الموسم تبرر الجنون المتوقع: في 28 مباراة فقط مع بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي، ساهم الجناح السريع بشكل مباشر في 27 هدفاً (11 هدفاً و16 تمريرة حاسمة)، مما جعله هدفاً استراتيجياً للأندية التي تسعى لتعزيز خطوطها الهجومية.

وفقاً لتقرير نشرته مجلة "كيكر" الألمانية المتخصصة، فإن بايرن ميونيخ لن يفرط في جوهرته بسهولة، لكن القيمة السوقية المرتفعة والضغط المالي الذي قد يمارسه اللاعب نفسه قد يفتحان الباب أمام صفقة تاريخية قد تحطم أرقاماً قياسية في سوق الانتقالات.