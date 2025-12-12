سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على عودة النجم المصري محمد صلاح لقائمة ليفربول قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ضد برايتون في الخامسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح دخل في أزمة مع سلوت بسبب تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها عقب جلوسه 3 مباريات على مقاعد البدلاء ثم تم استبعاده من مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وانتقد صلاح إدارة ليفربول أيضًا لأنها لم تف بوعودها، كما زعم بأن "النادي ألقى به تحت الحافلة" على حد وصفه في إشارة إلى التضحية به، قبل أن يلمح إلى إمكانية رحيله قريبًا.

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن عودة صلاح؟

ديلي ميل

محادثات إيجابية بين صلاح وسلوت

أجرى محمد صلاح محادثات إيجابية مع مدرب ليفربول آرني سلوت وتصافح الاثنان بعد أسبوع هدد بإغراق النادي في حرب أهلية.

وعاد صلاح لقائمة ليفربول في مباراة برايتون بعد استبعاده من لقاء إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، وتوقع الكثيرون أن مستقبل النجم المصري كان موضع شك كبير.

ولم يشارك صلاح أساسيا في أي من المباريات الأربع الأخيرة.

ولا تعني عودة صلاح لقائمة الريدز أن الوضع قد تم حله، لكن ممثلي صلاح والنادي سيجرون المزيد من المحادثات خلال مشاركة اللاعب المصري القادمة في كأس الأمم الأفريقية.

وسيتوجه صلاح إلى كأس الأمم الأفريقية بعد مباراة برايتون، وستكون تلك الفترة بمثابة تهدئة للضجة المحيطة حول اللاعب.

سكاي سبورتس

المباراة الأخيرة لصلاح في 2025

انضم محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا السبت ضد برايتون.

ويأتي هذا القرار بعد محادثات جرت بين صلاح والمدرب آرني سلوت يوم الجمعة.

وستكون مباراة السبت هي الفرصة الأخيرة لصلاح للعب مع ليفربول هذا العام قبل مغادرته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

وقال كافيه سوليكول الصحفي البارز ومراسل "سكاي سبورتس": "أعتقد أنه تم التوصل إلى اتفاق سلام، لكنني لست متأكدا من مدة استمرار هذا الاتفاق، قد يكون شيئاً قصير الأجل".

وأضاف: "حسب فهمي، اتخذ آرني سلوت هذا القرار لأنه يضع مصلحة الفريق والنادي في المقام الأول".

وأكمل: "السبب الذي يجعلني أقول إنني لست متأكدًا مما إذا كانت هذه اتفاقية سلام طويلة الأمد هو أنه بعد مباراة يوم السبت، سيسافر صلاح للعب مع مصر في كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "أعتقد أن فترة التوقف ستمنح الأشخاص المعنيين مزيدا من الوقت لمحاولة معالجة الموقف والتوصل إلى حل.. لذا لا أعتقد أن يوم السبت هو الحل، ولكنه خطوة مهمة".

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

يسعى الريدز للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على برايتون غدًا السبت، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وحقق ليفربول 7 انتصارات، و6 هزائم، وتعادلين.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا