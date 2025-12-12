آرسنال يستهدف صفقتين من العيار الثقيل

يستهدف نادي آرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، إبرام صفقتين من العيار الثقيل لتعزيز الجانب الهجومي كأهداف طويلة الأمد.

وبحسب موقع "CaughtOffside" العالمي، فإن نادي آرسنال يريد التعاقد مع النجم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، كما يرغب "الجانرز" في ضم رفائيل لياو، لاعب ميلان.

وأشار الموقع العالمي إلى أن نادي آرسنال لا يدرس إبرام صفقات في مركز رأس الحربة، لوجود أكثر من خيار، بداية من فيكتور جيوكيريس وكاي هافيرتز وجابرييل جيسوس.

ويبدو أن آرسنال لديه طموح في مواصلة إبرام الصفقات الهجومية، أملًا في الفوز بالبطولات، في ظل العروض القوية التي يقدمها النادي اللندني في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي بعد مرور 15 جولة.

ومن المقرر أن يستضيف آرسنال منافسه وولفرهامبتون مساء غدٍ السبت، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الـ16.