منافسة بين ريال مدريد وليفربول على صفقة فرنسية

كشفت تقارير صحفية عن وجود صراع بين ريال مدريد وليفربول من أجل التعاقد مع صفقة فرنسية، وتحديدًا جيرمي جاكيه، مدافع فريق رين.

ويرغب كل نادٍ في تعزيز الجانب الدفاعي في الفترة المقبلة، لتتجه الأنظار نحو المدافع صاحب الـ20 عامًا، والذي يمتلك عقدًا مع رين حتى صيف 2029.

وأفاد الصحفي ماتيو موريتو، عبر صفحته على منصة "إكس"، أن نادي ريال مدريد لديه رغبة قوية في التعاقد مع المدافع الفرنسي.

وبخلاف وجود رغبة من نادي ريال مدريد، هناك أيضًا اهتمام من إدارة ليفربول بالتعاقد مع المدافع الشاب، والذي تُقدَّر قيمته التسويقية بـ12 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وتأتي رغبة إدارة نادي ليفربول في ظل احتمالية رحيل إبراهيما كوناتي، والذي ينتهي عقده مع "الريدز" بنهاية الموسم الجاري.

وخاض المدافع الفرنسي 15 مباراة على مستوى بطولة الدوري الفرنسي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.