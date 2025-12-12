المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد عودته للقائمة.. هل يشارك صلاح في لقاء برايتون؟

محمد همام

كتب - محمد همام

11:40 م 12/12/2025
محمد صلاح - ليفربول

محمد صلاح لاعب فريق ليفربول

شهدت قائمة مباراة ليفربول وبرايتون عودة الدولي المصري محمد صلاح، نجم "الريدز"، إلى القائمة مع فريقه من جديد، لمواجهة برايتون في لقاء سيقام على ملعب "آنفيلد"، في إطار الأسبوع الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد غاب عن لقاء إنتر الإيطالي في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب انتقاده إدارة النادي ومدربه الهولندي آرني سلوت بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات.

وتسببت تصريحات صلاح في أزمة داخلية داخل فريق ليفربول، الأمر الذي أدى إلى استبعاده عن لقاء إنتر في إطار الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح "الريدز" بنتيجة 1-0.

وأفادت صحيفة "thisisanfield" المهتمة بتناول أخبار نادي ليفربول، أن صلاح سيكون بين البدلاء من جديد، نظرًا لاعتماد سلوت على الثنائي الهجومي ألكسندر إيزاك وهوجو إيكتيكي.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول بطريقة (4-1-2-1-2)، حيث سيكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – جو جوميز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: دومنيك سوبوسلاي – كورتس جونز.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز، وسيكون الثنائي الأمامي ألكسندر إيزاك وهوجو إيكتيكي.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برايتون

