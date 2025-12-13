صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

سكاي سبورتس

عودة صلاح

انضم محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون والمقرر إقامتها، اليوم السبت.

ويأتي هذا القرار بعد محادثات جرت بين صلاح وآرني سلوت يوم الجمعة.

وكان صلاح على مقاعد البدلاء ليفربول في 3 مباريات ثم تم استبعاده من لقاء إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا على خلفية تصريحاته ضد سلوت وإدارة النادي.

وستكون مباراة اليوم هي الأخيرة لصلاح مع ليفربول هذا العام قبل مغادرته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

غيابات مانشستر سيتي في أمم أفريقيا

علق كولو توريه المدرب المساعد لمانشستر سيتي على التعامل مع غيابات الفريق بسبب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال توريه: "يمكننا التعامل مع غيابات كأس الأمم الأفريقية، لدينا فريقا قويا، وجوارديولا يريد إشراك الجميع".

وأضاف: "عمر مرموش وريان نوري لاعبان مهمان وغيابهما مؤلم ولكن نحن لدينا لاعبين أقوياء".

ديلي ميل

شكوك حول سيسكو

باتت عودة بنجامين سيسكو إلى المشاركة مع مانشستر يونايتد موضع شك بسبب إصابته بتسمم غذائي.

وغاب المهاجم السلوفيني عن المباريات الأربع الأخيرة منذ خروجه مصابا من مباراة يونايتد ضد توتنهام الشهر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

بدا أن سيسكو في طريقه للعودة ضد بورنموث في أولد ترافورد يوم الإثنين المقبل، لكن روبن أموريم كشف أنه كان مريضا.

وقال أموريم: "علينا أن نرى ما إذا كان سيسكو متاحا، إنه يعاني من تسمم غذائي، لكن دعونا ننتظر، ما زال أمامنا حصتان تدريبيتان.. سنقيّم حالته".

الصحافة الإسبانية

سبورت

عرض برشلونة لحمزة عبد الكريم

أرسل نادي برشلونة عرضًا رسميًا للنادي الأهلي، لضم المهاجم الصاعد حمزة عبد الكريم، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ويحتاج برشلونة إلى مهاجم في أسرع وقت ممكن، وقد بدأ العمل على ذلك، نظرًا للإصابات طويلة الأمد التي تعرّض لها فيتور باربيرا وأوسكار جيستاو، لاعبا فريق الشباب.

ولن يسهل الأهلي الأمور في الصفقة على الفريق الكتالوني، حيث يرغب في الاحتفاظ بنجمه، الذي يمتلك عدة عروض آخرى أكثر ربحية، من بايرن ميونخ الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وأولمبيك ليون الفرنسي.

آس

مهلة أخيرة لألونسو

قررت إدارة نادي ريال مدريد، منح مهلة أخيرة للمدرب تشابي ألونسو، لتصحيح الأوضاع، بعد تعثر النتائج في الفترة الماضية.

وأفادت بعض التقارير أن ألونسو يواجه صعوبة في فرض تكتيكاته منذ توليه مسؤولية تدريب الميرنجي، لكن اللاعبين يبدون دعمهم للمدرب ويتحملون مسؤولية النتائج السلبية الأخيرة.

ديفينسا سنترال

صراع إنجليزي ألماني على مهاجم ريال مدريد

جذب جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد، أنظار عدة أندية إنجليزية وألمانية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وتراقب عدة أندية اللاعب منذ بداية الموسم، عقب تألقه في كأس العالم للأندية، وهي: أستون فيلا، ليدز يونايتد، برايتون، وولفرهامبتون، شتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت.

وحدد ريال مدريد سعر بيع لاعبه الشاب بـ15 مليون يورو، لكنه يرغب في الاحتفاظ بخدماته حتى نهاية الموسم، ليكون بديلًا للفرنسي كيليان مبابي، بينما ستتم إعارة زميله البرازيلي إندريك لفريق ليون الفرنسي.

الصحافة الإيطالية

كالتشيو ميركاتو

صراع ثلاثي على مهاجم ساسولو

أندريا بينامونتي، مهاجم ساسولو، بات محور اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلى رأسها ميلان ولاتسيو ووست هام يونايتد.

يفكر ساسولو في السماح برحيل بينامونتي خلال يناير، على أن تكون الصفقة في صيغة إعارة أولية مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم.

فوتبول إيطاليا

لوفتوس يفكر في مغادرة ميلان

يفكر لاعب خط وسط ميلان روبن لوفتوس تشيك في إمكانية الانتقال من سان سيرو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير لتعزيز فرصه في الانضمام إلى تشكيلة توماس توخيل لمنتخب إنجلترا في كأس العالم.

شارك اللاعب الإنجليزي أساسياً في جميع مباريات ميلان الثلاث الأولى في الدوري هذا الموسم، لكنه لم يشارك أساسياً إلا في مباراة واحدة فقط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق في الدوري منذ ذلك الحين.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

نجم بايرن ميونخ يخطف الأنظار

أكد ديتمار هامان، أسطورة الكرة الألمانية، أن لينارت كارل، لاعب بايرن ميونخ الواعد، نجح في خطف الأنظار، وهو بعمر الـ17 عامًا فقط، لما لديه من مهارات فنية وثقة العالية بنفسه.

وأضاف هامان: "لينارت كارل تفوق على نجوم مثل هاري كين ومايكل أوليس، لم أرَ قط تأثيرًا مماثلاً له على فريق أوروبي كبير، وعندما يعود جمال موسيالا ، سيتعين عليه إثبات قدرته على التفوق على لينارت".

واختتم تصريحاته: "إذا استمر كارل في اللعب ولو بمستوى قريب من هذا، فلا يمكن للمنتخب الألماني ببساطة أن يتجاهله في كأس العالم 2026".

كيكر

صلابة دورتموند

يعيش خط دفاع بوروسيا دورتموند حالة رائعة، إذ تلقت شباك أسود الفيستيفاليا 11 هدفًا فقط، خلف بايرن ميونخ، صاحب أقوى خط دفاع (9 أهداف)، ويعود الفضل إلى القائد نيكو شولتربيك.

علاوة على ذلك حافظ الحارس جريجور كوبل وزملاؤه على نظافة شباكهم في سبع مباريات من أصل 13 مباراة، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني يتشاركه دورتموند مع لايبزيج.

الصحافة الفرنسية

صحيفة ليكيب

عودة محتملة لبنزيما

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن تصريحات اللاعب كريم بنزيما مع الصحيفة لا تُعد طلبًا رسميًا له للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني الفرنسي، إلا أنها قد تفتح الباب أمام عودته لهم بعد مغادرة المنتخب في قطر في نوفمبر 2022 في ظروف لا تزال غامضة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لن يرفض الانضمام إلى الديوك مجددًا في يونيو المقبل في الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وبالتالي هو قادر على التراجع عن اعتزاله الدولي، الذي أعلنه بعد 97 مباراة دولية سجل فيها 37 هدفًا.

صحيفة لوباريزيان

لماذا تعد عودة بنزيما للمنتخب الفرنسي صعبة؟

قالت صحيفة لوباريزيان، إن عودة بنزيما للمنتخب الفرنسي مرة أخرى ستكون صعبة، بعدما فتح اللاعب الباب حول عودته مجددًا.

وأكدت الصحيفة أن الوضع يبدو مختلفاً تماماً، خاصةً أن الجهاز الفني اختار إسناد شارة القيادة إلى كيليان مبابي، ولأن بنزيما يلعب الآن في السعودية مع نادي الاتحاد، في مباريات تعد مستوى المنافسة فيها ليس عالياً كما هو الحال في أوروبا.

وأشارت إلى أن الأهم من ذلك هو أن المدرب تجاوز هذا القرار منذ زمن ولا ينوي التراجع عنه في الفترة المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن خبرة كريم بنزيما وموهبته تمثلت في خوضه كأس عالم واحد في البرازيل عام 2014، حيث خرج من الدور ربع النهائي بنتيجة 1-0 على يد ألمانيا، حيث تعد تلك الخبرة ليست جزءًا من تفكير الجهاز الفني الفرنسي الحالي، الذي يركز بشكل أساسي على اختيار قائمة اللاعبين الأفضل في الوقت الحالي.