أكدت تقارير بريطانية، أن نادي ليفربول يقترب من خسارة خدمات المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظى كوناتي باهتمام متزايد من عمالقة أوروبا، خاصة باريس سان جيرمان وريال مدريد، وكذلك بايرن ميونخ.

ويمتد عقد اللاعب ذي الـ25 عامًا حتى صيف عام 2026، لكن تردده في التمديد أثار مخاوف ليفربول، مما أجبر إدارة النادي على وضع عددًا من الخيارات لخلافته.

كوناتي يعتبر ركيزة أساسية في خط دفاع ليفربول، وقد شكل ثنائية قوية مع الهولندي فيرجيل فان ديك، لكنه أصبح أقرب إلى الرحيل من البقاء داخل ملعب "آنفيلد رود".

مع تأخر إعادة بناء خط دفاع ليفربول، فإن مستقبل كوناتي غير المؤكد قد يسرع من حملة التعاقدات في النادي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "CaughtOffside" فإن إدارة ليفربول، بالتنسيق مع المدرب الهولندي آرني سلوت، حددت 3 خيارات لتعويض رحيل كوناتي المرتقب، على النحو التالي..

1- جيريمي جاكيه (رين)

يُعتبر جيريمي جاكيه، مدافع رين الفرنسي الشاب(20 عامًا) المرشح الأبرز للانضمام إلى ليفبول، وقد خضع لمتابعة مكثفة من قبل ليفربول هذا الموسم، حيث أبدى المحللون إعجابهم بهدوئه ومهاراته القيادية التي تفوق عمره.

وحضر كشافو ليفربول عددًا من مباريات الدوري الفرنسي، وظهر اقتناع كبير بأن جاكيه قادر على التطور وأن يصبح لاعبًا عالميًا مع آرني سلوت.

2. مارك جيهي (كريستال بالاس)

يُعد الدولي الإنجليزي مارك جيهي، لاعب كريستال بالاس، اسمًا بارزًا ضمن أهداف ليفربول، إذ تجعله خبرته في الدوري الإنجليزي خيارًا جذابًا.

ويُعتبر اللاعب ذي الـ25 عامًا أحد أكثر المدافعين ثباتًا في البريميرليج، وينظر إليه ليفربول كشريك مثالي لفان دايك، خاصة أن اللاعب يظهر انفتاحًا كبيرًا على فكرة الانتقال إلى "آنفيلد".

3. نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)

يكتمل عقد المرشحين لتعزيز خط دفاع ليفربول، بالنجم الألماني نيكو شلوتربيك، قلب دفاع بوروسيا دورتموند، والذي يبلغ من العمر 26 عامًا.

ويُعرف شلوتربيك بمهارته الفنية العالية والقدرة على بناء الهجمة بشكل جيد من الخلف، ما يجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي يعتمد على الاستحواذ والضغط العالي.

وتشهد الفترة الحالية بعض المشاكل التعاقدية بين اللاعب وإدارة دورتموند، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن ليفربول قد ينقض على الصفقة إذا ما تعثرت المفاوضات بشكل نهائي.

وعلى الرغم من هذه التقارير، تبقى أولوية ليفربول هي تمديد عقد كوناتي، حيث تعتقد الإدارة أن اللاعب قادر على قيادة خط الدفاع، خلال السنوات الماضية، حتى بعد انتهاء مشوار فان دايك مع الريدز.