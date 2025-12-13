المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت عن موقف صلاح: كان من الممكن أن أتصرف بشكل مختلف

رائد سمير

كتب - رائد سمير

04:30 م 13/12/2025 تعديل في 04:40 م
صلاح

محمد صلاح - صورة أرشيفية

لم يبرر أرني سلوت، المدير الفني لليفربول تواجد محمد صلاح، نجم الفريق على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، أمام برايتون، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن أرني سلوت تشكيل فريقه لمباراة برايتون، والتي شهدت عودة محمد صلاح لقائمة الفريق، إلا أنه تواجد على مقاعد البدلاء من جديد.

ويواجه ليفربول فريق برايتون في الخامسة مساء اليوم، السبت، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرني سلوت في تصريح مقتضب لشبكة بي بي سي سبورت: "عودة محمد صلاح؟ كما ذكرتم، عاد صلاح إلى القائمة، وهو على مقاعد البدلاء اليوم".

وأضاف في تصريح نقله الصحفي، ديف أوكوب: "نعم، أنا سعيد بالوضع، وإلا لكنت قد تصرّفت على الأرجح بطريقة مختلفة.. وكما قلتَ، فهو عاد إلى قائمة الفريق ويجلس على دكة البدلاء اليوم".

وأضاف المدرب الهولندي: "إصابة ألكسندر إيزاك طفيفة.. لقد تعرض لإصابة طفيفة في المباراتين الماضيتين، والمباريات متلاحقة في الفترة الحالية، والخيارات محدودة، ولكن من الجيد وجود لاعب بديل قادر على التأثير في مجريات المباراة".

وعن الفوز على إنتر ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا، قال سلوت: "أنا فخور جدًا، لأن خوض أربع مباريات في عشرة أيام يُعدّ عبئًا كبيرًا على لاعبي كرة القدم".

وأتم أرني سلوت تصريحاته قائلًا: "مع وجود 13 أو 14 لاعبًا فقط متاحين.. نحن نتقبل خوض العديد من المباريات، لكن أربع مباريات في عشرة أيام أمر مرهق للغاية بالنسبة للاعبين".

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برايتون

مباشر
ليفربول

ليفربول

1 0
برايتون

برايتون

12

تسديدة قوية من يانكوبا مينته من داخل منطقة الجزاء كانت الكرة قريبة لكنها مرت بجوار مرمى اليسون إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
