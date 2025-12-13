المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نيفيل: صلاح مثل رونالدو.. ومن الطبيعي ألا يقبل الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:53 م 13/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يرى الإنجليزي جاري نيفيل، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي مانشستر يونايتد، أن المصري محمد صلاح يصنف في نفس الفئة التي تضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موضحًا أنه من الطبيعي ألا يقبل الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول.

ويظهر صلاح بين بدلاء ليفربول أمام برايتون، ما يحدث للمرة الرابعة على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويلتقي ليفربول وبرايتون على ملعب أنفيلد ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي في مباراة قد تكون الأخيرة لمحمد صلاح، عطفًا على تصريحاته التي أكد خلالها أنه سيودع الجماهير اليوم السبت قبل الانضمام لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

تصريحات نيفيل عن جلوس صلاح على دكة ليفربول

وقال نيفيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لا أستطع أن أرى صلاح كلاعب عادي.. عندما يكون لديك لاعب بهذا المستوى، من بين الأفضل في العالم، فإنك أحيانًا لا تتقبل ما قام به لأن كريستيانو رونالدو فعل شيئًا مشابهًا ولم أكن متقبلًا له على الإطلاق".

وأضاف: "أعتقد أن هؤلاء اللاعبين مثل صلاح ورونالدو لديهم دائمًا توقع بأنهم يقودون الجميع، وهذا السلوك ليس غريبًا على لاعب يمتلك هذا القدر من الجودة والموهبة".

وواصل اللاعب الذي زامل كريستيانو في عهد أليكس فيرجسون تصريحاته: "لم يعجبني الحوار الذي أجراه رونالدو عندما كان في مانشستر يونايتد.. اعتقدت حينها أنه كان تصرفًا خاطئًا في توقيت خاطئ، ويمكن أن أفهم لماذا شعر جمهور ليفربول بالانزعاج لأنه تحدث بتلك الطريقة بعد المباراة مباشرة".

وتابع: "كنت أعتقد أن صلاح يجب أن يشارك ضد ليدز، وأن ليفربول في حاجة إليه، وكان ينبغي أن يكون موجودًا".

وأردف جاري نيفيل: "أستطيع أن أفهم سبب غضب صلاح، وأستطيع أيضًا أن أرى الأمر من وجهة نظر ليفربول".

قبل أن يختتم: "لو كان صلاح لاعبًا بمستوى أقل أو خبرة أقل، لتخلص منه ليفربول بسرعة كبيرة.. لكن عندما تكون استثنائيًا إلى هذا الحد ولاعبًا عظيمًا فإنك لا تقبل أن يتم وضعك على مقاعد البدلاء".

يشار إلى أن مانشستر يونايتد فسخ عقد كريستيانو رونالدو في نوفمبر 2022 بعد أيام قليلة من الحوار الذي انتقد خلاله المدرب الهولندي إيريك تين هاج، إضافة إلى إدارة النادي، حيث اتهمها بالخيانة.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

