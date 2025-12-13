المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 0
17:00
برايتون

برايتون

كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تاريخ مميز.. فان دايك يخوض مباراته رقم 250 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:01 م 13/12/2025
فان دايك

فيرجيل فان دايك

يعيش المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، أفضل أيامه مع الفريق الذي يحمل شارة قيادته، إذ سيخوض مباراته رقم 250 مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي أمام برايتون.

ويواجه فريق ليفربول نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

المباراة رقم 250 لمدافع ليفربول

يخوض فيرجيل فان دايك مباراته رقم 250 مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق، حيث شارك المدافع الهولندي مع "الريدز" في البطولة خلال 249 مناسبة.

ونجح فيرجيل فان دايك في تسجيل 21 هدفًا مع فريق ليفربول، خلال مبارياته الـ249 بالدوري الإنجليزي، وتمكن المدافع الهولندي من تقديم 9 تمريرات حاسمة.

- موسم 2018/2019: 4 أهداف.

- موسم 2019/2020: 5 أهداف.

- موسم 2020/2021: هدف.

- موسم 2021/2022: 3 أهداف

- موسم 2022/2023: 3 أهداف.

- موسم 2023/2024: هدفان.

- موسم 2024/2025: 3 أهداف.

- موسم 2025/2026: لم يسجل.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018، قادمًا من صفوف ساوثهامبتون، وشارك في 341 مباراة مع "الريدز" في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل 30 هدفًا.

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي فيرجيل فان دايك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

1 0
برايتون

برايتون

36

هجمة مرتدة لصالح برايتون انتهت بعرضية خرجت إلى خارج الملعب دون خطورة على مرمى اليسون

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg