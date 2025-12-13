يعيش المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، أفضل أيامه مع الفريق الذي يحمل شارة قيادته، إذ سيخوض مباراته رقم 250 مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي أمام برايتون.

ويواجه فريق ليفربول نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

المباراة رقم 250 لمدافع ليفربول

يخوض فيرجيل فان دايك مباراته رقم 250 مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الفريق، حيث شارك المدافع الهولندي مع "الريدز" في البطولة خلال 249 مناسبة.

ونجح فيرجيل فان دايك في تسجيل 21 هدفًا مع فريق ليفربول، خلال مبارياته الـ249 بالدوري الإنجليزي، وتمكن المدافع الهولندي من تقديم 9 تمريرات حاسمة.

- موسم 2018/2019: 4 أهداف.

- موسم 2019/2020: 5 أهداف.

- موسم 2020/2021: هدف.

- موسم 2021/2022: 3 أهداف

- موسم 2022/2023: 3 أهداف.

- موسم 2023/2024: هدفان.

- موسم 2024/2025: 3 أهداف.

- موسم 2025/2026: لم يسجل.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018، قادمًا من صفوف ساوثهامبتون، وشارك في 341 مباراة مع "الريدز" في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وسجل 30 هدفًا.