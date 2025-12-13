8 مشاهد من وصول صلاح إلى مقر تدريبات ليفربول قبل موقعة إنتر (صور)

ظهر محمد صلاح نجم فريق ليفربول، على ملعب "أنفيلد" في لقاء ضد منافسه برايتون في إطار الأسبوع الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي في نسخة موسم 2025-2026.

وعاد صلاح إلى قائمة ليفربول من جديد بعد غيابه عن اللقاء الماضي ضد إنتر في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث حسم "الريدز" اللقاء بهدف دون رد.

وكان آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قد أبعد صلاح عن قائمة لقاء إنتر عقب تصريحاته وهجومه على المدرب والإدارة بعد التعادل في لقاء ليدز يونايتد الذي انتهى بنتيجة 3-3.

وانتقد صلاح - 33 عامًا - إدارة ليفربول ومدربه آرني سلوت بسبب تواجده على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

وجلس الدولي المصري على مقاعد البدلاء في مباريات وست هام يونايتد وسندرلاند وليدز يونايتد ثم برايتون.

وتعتبر مباراة ليفربول وبرايتون الأخيرة لصلاح مع "الريدز" قبل انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها في المغرب.

