لخلافة محمد صلاح.. أوليسي يحسم موقفه من الانتقال إلى ليفربول

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:19 م 13/12/2025
مايكل أوليسي

مايكل أوليسي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الفرنسي مايكل أوليسي، جناح بايرن ميونخ الألماني، من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، في ظل الجدل القائم حول مصير الجناح المصري، محمد صلاح.

وحرص ليفربول خلال الفترة الماضية على البحث عن بديل قوي، يمكنه خلافة محمد صلاح، في ظل اقترابه من الرحيل في نهاية الموسم الحالي، عقب خلافه الحاد مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

ويُعد مايكل أوليسي، جناح بايرن ميونخ الألماني، أحد أبرز أهدافه الريدز، حيث يقدم جناح كريستال بالاس السابق أداءً مذهلاً منذ انضمامه إلى البافاري، خلال انتقالات صيف 2024.

موقف اوليسي من الانتقال إلى ليفربول

وبحسب ما ذكرته شبكة "TEAMtalk" البريطانية، فإن ليفربول يتطلع إلى التعاقد مع أوليسي، رغم أن بايرن ميونخ سيطلب مبلغًا ضخمًا للموافقة على رحيل اللاعب، الذي يراه الريدز خليفةً مثاليًا للمهاجم الدولي المصري.

ونوه التقرير بأن أوليسي، البالغ من العمر 24 عامًا، يفضّل الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة، حال مغادرته بايرن ميونخ.

ورغم ذلك، لن يغلق اللاعب باب الانتقال إلى "قلعة آنفيلد" في المستقبل، الذي يحتاج ليفربول إلى تقديم عرضًا يتجاوز الـ100 مليون جنيه إسترليني في صيف العام المقبل 2026.

ومنذ انضمامه إلى "أليانز آرينا" في صيف 2024 دافع أوليسي عن قميص بايرن ميونخ خلال 73 مباراة في جميع البطولات، وسجل 26 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح بايرن ميونخ مايكل أوليسي

