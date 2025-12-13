سجل اللاعب الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف ليفربول الافتتاحي في مرمى برايتون، اليوم السبت، خلال الدقيقة الأولى.

ويلتقي ليفربول وبرايتون في مباراة جارية بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

إيكيتيكي يسجل في الدقيقة الأولى مع ليفربول

نجح إيكيتيكي في هز شباك برايتون بعد 46 ثانية فقط.

واستغل إيكيتيكي تمريرة رائعة من جو جوميز داخل منطقة جزاء برايتون، ليستلمها مصوبًا على الفور تسديد قوية في شباك الضيوف.

🤯⏱️ إيكيتيكي احتاج إلى 46 ثانية فقط ليُعلن عن أول أهداف ليفربول أمام برايتون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/AMjQhYibaT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2025

وأحرز إيكيتيكي أسرع أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أبريل 2019، عندما سجل نابي كيتا هدفًا أمام هدرسفيلد بعد 15 ثانية.

وأصبح هدف هوجو إيكيتيكي أيضًا الأول لفريق المدرب الهولندي آرني سلوت في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال الدقيقة الأولى.

ويحتل إيكيتيكي صدارة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 برصيد 6 أهداف، متقدمًا بهدفين على محمد صلاح وجاكبو.

يشار إلى أن صلاح يجلس -للمرة الرابعة على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي- على مقاعد بدلاء ليفربول أمام برايتون.