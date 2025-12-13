المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 0
17:00
برايتون

برايتون

كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

أسرع هدف منذ 6 سنوات.. إيكيتيكي يسجل في الدقيقة الأولى مع ليفربول (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:24 م 13/12/2025
إيكيتيكي

إيكيتيكي يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام برايتون

سجل اللاعب الفرنسي هوجو إيكيتيكي هدف ليفربول الافتتاحي في مرمى برايتون، اليوم السبت، خلال الدقيقة الأولى.

ويلتقي ليفربول وبرايتون في مباراة جارية بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

إيكيتيكي يسجل في الدقيقة الأولى مع ليفربول

نجح إيكيتيكي في هز شباك برايتون بعد 46 ثانية فقط.

واستغل إيكيتيكي تمريرة رائعة من جو جوميز داخل منطقة جزاء برايتون، ليستلمها مصوبًا على الفور تسديد قوية في شباك الضيوف.

وأحرز إيكيتيكي أسرع أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ أبريل 2019، عندما سجل نابي كيتا هدفًا أمام هدرسفيلد بعد 15 ثانية.

وأصبح هدف هوجو إيكيتيكي أيضًا الأول لفريق المدرب الهولندي آرني سلوت في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال الدقيقة الأولى.

ويحتل إيكيتيكي صدارة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 برصيد 6 أهداف، متقدمًا بهدفين على محمد صلاح وجاكبو.

يشار إلى أن صلاح يجلس -للمرة الرابعة على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي- على مقاعد بدلاء ليفربول أمام برايتون.

ليفربول الدوري الإنجليزي هوجو إيكيتيكي

