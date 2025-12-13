المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

0 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

قرار اضطراري.. الإصابة تجبر سلوت على مشاركة صلاح مع ليفربول ضد برايتون (فيديو وصور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:36 م 13/12/2025 تعديل في 06:07 م
شارك النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول في مباراة برايتون بعد 25 دقيقة من انطلاقها وذلك عقب استبدال جو جوميز للإصابة.

وتقام مباراة ليفربول ضد برايتون على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب صلاح عن التشكيل الأساسي لليفربول ضد برايتون، حيث كان على مقاعد البدلاء.

صلاح يشارك ضد برايتون بعد 25 دقيقة

وجاءت إصابة جوميز في الدقيقة 25 لتعيد صلاح إلى المشاركة مع ليفربول كبديل بعد جلوسه 4 مباريات على مقاعد البدلاء بالدوري الإنجليزي.

وكان النجم المصري بديلًا في مباريات وست هام يونايتد وسندرلاند (شارك في الشوط الثاني) وليدز يونايتد وأخيرًا برايتون.

ودخل صلاح في أزمة مع سلوت وليفربول مؤخرًا بسبب تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الماضية.

وانتقد صلاح إدارة ليفربول أيضًا لأنها لم تف بوعودها، كما زعم بأن "النادي ألقى به تحت الحافلة" على حد وصفه في إشارة إلى التضحية به، قبل أن يلمح إلى إمكانية رحيله قريبًا، وتم استبعاد اللاعب بعد ذلك من مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وأجرى صلاح محادثات إيجابية مع أرني سلوت، أمس الجمعة، وقرر المدرب الهولندي عودة النجم المصري لقائمة الريدز ضد برايتون في المباراة المقامة حاليا على ملعب أنفيلد.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح برايتون سلوت

