استعاد كول بالمر نجم نادي تشيلسي ذاكرته التهديفية مع البلوز، من بوابة شباك إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بالمر هدف تشيلسي الأول أمام إيفرتون، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 16 من البريميرليج.

وأحرز بالمر هدفه الأول مع البلوز، منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث غاب لفترة طويلة عن مواجهات النادي اللندني بداعي الإصابة.

كول بالمر يعود بقوة 🥶

وجاء هدف بالمر بعد تمريرة متقنة من الظهير مالو جوستو، في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.