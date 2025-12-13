المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
برايتون

برايتون

كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

0 0
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الأول منذ سبتمبر.. بالمر يستعيد ذاكرة الأهداف مع تشيلسي (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:09 م 13/12/2025
كول بالمر نجم تشيلسي

كول بالمر نجم تشيلسي

استعاد كول بالمر نجم نادي تشيلسي ذاكرته التهديفية مع البلوز، من بوابة شباك إيفرتون، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بالمر هدف تشيلسي الأول أمام إيفرتون، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 16 من البريميرليج.

وأحرز بالمر هدفه الأول مع البلوز، منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث غاب لفترة طويلة عن مواجهات النادي اللندني بداعي الإصابة.

وجاء هدف بالمر بعد تمريرة متقنة من الظهير مالو جوستو، في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.

 

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي كول بالمر

